مسؤول عراقي: حملة مكافحة الفساد مستمرة والأموال المنهوبة تتجاوز تريليوني دولار

أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي،، أن حملة مكافحة الفساد في العراق متواصلة، مشيرا إلى أن حجم الأموال المنهوبة منذ عامتجاوزوقال حداد، في تصريحات نقلتها، إن أرقام السرقات وعقارات المتهمين "تفوق مستوى العقل والمنطق"، مؤكدا أنوأوضح أن التحقيقات مع الموقوفين لا تزال مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية بشأن عددهم، في ظل تواصل المداهمات الأمنية بشكل يومي.وأضاف أن اعترافات المتهمين الرئيسيين قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توقيف متورطين آخرين، لافتا إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الفرار خارج العراق أو إلى إقليم كردستان، الذي تعاونت سلطاته وسلمتوأشار إلى أن قائمة الموقوفين تضم مسؤولين كبارا حاليين وسابقين، إضافة إلى نواب، مبينا أن القضايا لا تقتصر على الاختلاس، بل تشمل أيضا، وتخضع لمبدأ، وتصنف قانونيا ضمنوشدد حداد على أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحجوزة ستعود إلى، مؤكدا أن رئيس الوزراء أبدى حزما في مكافحة الفساد، ورفض ضغوطا من جهات سياسية تخشى تداعيات الاعترافات.وأكد أن كل من تثبت إدانته سيكون مصيره السجن، موضحا أن الإفراج عن أي متهم بكفالة لا يعني تبرئته، وإنما يبقى خاضعا للمحاكمة.وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، قبل أيام، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري، من بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة، وذلك على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط السابق، الذي أقيل مطلع شهر جوان الماضي بسبب شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية.