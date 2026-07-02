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بنزرت: المصادقة على جملة من المشاريع العمومية الداعمة للبنية الأساسية بكلفة تناهز 5.7 ملايين دينار

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 07:38 قراءة: 0 د, 50 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت، في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء ، بمقر الولاية، على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية الداعمة للبنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بكلفة تناهز 5.7 مليون دينار، وفق مورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
وشملت أبرز المشاريع المصادق عليها خلال الجلسة، تقييم العروض الخاصّة بأشغال إحداث روضة أطفال بغزالة، وتزويد المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بالإعاشة الخاصة بالمرضى المقيمين، وتقرير تقييم العروض الخاص بأشغال مشاريع صيانة لشبكة المسالك الريفية، والتشوير الأفقي و العمودي وزلاقات الأمان بالطرقات المرقمة وجميعها مدرجة ضمن برنامج السنة الجارية 2026.
كما صادقت اللجنة، التي أشرف عليها الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، على الختم النهائي لصفقة  تجديد الأنظمة الكهربائية والآلية لجسر بنزرت المتحرك التي استكملت بكلفة تناهز 4.6 ملايين دينار، والختم النهائي لمشروع بناء دار الثقافة بغزالة المنجز بكلفة تفوق 2 مليون دينار.

 و في اطار تأمين كل أسباب النجاح لمختلف البرامج والمشاريع العمومية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، ارتأى أعضاء اللجنة إرجاء النظر في عدد من الملفات الى حين استكمال بعض الإجراءات الواجبة في الغرض سواء منها المتعلقة بالجانب الإداري او المالي وغيرها من الإجراءات القانونية.
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