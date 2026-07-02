OpenAI تطرح GPT-5.6 بشكل محدود بطلب من الإدارة الأمريكية

أعلنت شركةإتاحة وصول محدود إلى نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي، وذلك استجابة لطلب من الإدارة الأمريكية، التي فرضت قيودا على إطلاقه بشكل واسع.وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يعد استثنائيا ولا يمثل نهجا دائما، مؤكدة أنها وافقت عليه بهدف تسهيل حصول النموذج على انتشار أوسع في أقرب وقت ممكن. وسيكون النموذج متاحا في مرحلته الأولى لـعبر منصةويأتي هذا الإطلاق في ظل تشديد الرقابة الأمريكية على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ أشارت وكالةإلى أن شركةكانت قد فرضت بدورها قيودا على الوصول إلى أقوى نماذجها بناء على طلب الحكومة الأمريكية، لدواع تتعلق بالأمن القومي.وفي هذا السياق، كان الرئيس الأمريكيقد وقع، مطلع شهر جوان الماضي، أمرا تنفيذيا يمنح مهلةلوضع إطار عمل طوعي يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة قبلمن طرحها للجمهور.وتأملأن يسهم هذا الإطار التنظيمي في تسهيل عمليات إطلاق النماذج المستقبلية.وبحسب المعلومات المتوفرة، يركزعلى تنفيذ مهام البرمجة المعقدة، وإجراء الأبحاث المتقدمة، وإنجاز المهام متعددة الخطوات، بما يجعله مناسبا للاستخدامات الفردية واحتياجات الشركات على حد سواء.