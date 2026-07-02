OpenAI تطرح GPT-5.6 بشكل محدود بطلب من الإدارة الأمريكية
أعلنت شركة OpenAI إتاحة وصول محدود إلى نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6، وذلك استجابة لطلب من الإدارة الأمريكية، التي فرضت قيودا على إطلاقه بشكل واسع.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يعد استثنائيا ولا يمثل نهجا دائما، مؤكدة أنها وافقت عليه بهدف تسهيل حصول النموذج على انتشار أوسع في أقرب وقت ممكن. وسيكون النموذج متاحا في مرحلته الأولى لـ20 شريكا عبر منصة Amazon Bedrock.
ويأتي هذا الإطلاق في ظل تشديد الرقابة الأمريكية على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن شركة Anthropic كانت قد فرضت بدورها قيودا على الوصول إلى أقوى نماذجها بناء على طلب الحكومة الأمريكية، لدواع تتعلق بالأمن القومي.
وفي هذا السياق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، مطلع شهر جوان الماضي، أمرا تنفيذيا يمنح مهلة 60 يوما لوضع إطار عمل طوعي يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة قبل 30 يوما من طرحها للجمهور.
وتأمل OpenAI أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في تسهيل عمليات إطلاق النماذج المستقبلية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، يركز GPT-5.6 على تنفيذ مهام البرمجة المعقدة، وإجراء الأبحاث المتقدمة، وإنجاز المهام متعددة الخطوات، بما يجعله مناسبا للاستخدامات الفردية واحتياجات الشركات على حد سواء.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يعد استثنائيا ولا يمثل نهجا دائما، مؤكدة أنها وافقت عليه بهدف تسهيل حصول النموذج على انتشار أوسع في أقرب وقت ممكن. وسيكون النموذج متاحا في مرحلته الأولى لـ20 شريكا عبر منصة Amazon Bedrock.
ويأتي هذا الإطلاق في ظل تشديد الرقابة الأمريكية على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن شركة Anthropic كانت قد فرضت بدورها قيودا على الوصول إلى أقوى نماذجها بناء على طلب الحكومة الأمريكية، لدواع تتعلق بالأمن القومي.
وفي هذا السياق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، مطلع شهر جوان الماضي، أمرا تنفيذيا يمنح مهلة 60 يوما لوضع إطار عمل طوعي يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة قبل 30 يوما من طرحها للجمهور.
وتأمل OpenAI أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في تسهيل عمليات إطلاق النماذج المستقبلية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، يركز GPT-5.6 على تنفيذ مهام البرمجة المعقدة، وإجراء الأبحاث المتقدمة، وإنجاز المهام متعددة الخطوات، بما يجعله مناسبا للاستخدامات الفردية واحتياجات الشركات على حد سواء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332233