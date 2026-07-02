8 تهم تلاحق روسيين بعد تسلقهما الempire state building في نيويورك لإعلان زواجهما

A couple climbed 1,454 feet to the top of the Empire State Building in NYC, where the man proposed to his girlfriend 💍💜 pic.twitter.com/s1dKZchF2G — My Mixtapez (@mymixtapez) July 1, 2026

BREAKING: The two people who scaled the Empire State Building with a marriage proposal banner have been ARRESTED and transferred out of Midtown South Precinct with charges.



Arrested:



Ivan Kuznetsov, 32, NJ

Angelina Nikolau, 33, NJ



Charges for both:



Burglary, Reckless… pic.twitter.com/rid2bh9QDn — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 1, 2026

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

وجهت السلطات الأمريكيةإلى شابين روسيين، بعد تسللهما إلى قمة مبنىفي مدينة نيويورك وإعلان خطبتهما في مشهد أثار جدلا واسعا.وتسلل(32 عاما) و(33 عاما) إلى قمة ناطحة السحاب، التي يبلغ ارتفاعها، مرتديين ملابس سوداء وأقنعة، قبل أن يصعدا إلى هوائي المبنى دون استخدام أي معدات أمان.ورفع الثنائي لافتة كتب عليها:وفي أعلى المبنى، استغل كوزنيتسوف مرور مروحية كانت توثق المشهد، ليجثو على ركبة واحدة ويطلب الزواج من نيكولاو، وسط تبادل الخواتم والقبلات على خلفية أفق مدينة مانهاتن.وأدى هذا التصرف إلى تدخل السلطات، التي اضطرت إلىالنشط خشية تعرض الثنائي لموجات راديوية خطيرة، كما أغلقت منصة المراقبة مؤقتا أمام الزوار، قبل أن تعتقلهما شرطة نيويورك.ووجهت الشرطة إلى الشابين ثماني تهم، من بينهاويواجه الثنائي عقوبة قد تصل إلىأوويعيش كوزنيتسوف ونيكولاو حاليا في ولاية، ويعرفان عالميا بهوايتهما في تسلق ناطحات السحاب، كما وثق فيلم، الذي عرضته منصةعام 2024، مغامرتهما في تسلق برجفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثاني أطول مبنى في العالم.