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8 تهم تلاحق روسيين بعد تسلقهما الempire state building في نيويورك لإعلان زواجهما

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 11:43 قراءة: 1 د, 49 ث
      
وجهت السلطات الأمريكية ثماني تهم إلى شابين روسيين، بعد تسللهما إلى قمة مبنى "إمباير ستيت" في مدينة نيويورك وإعلان خطبتهما في مشهد أثار جدلا واسعا.

وتسلل إيفان كوزنيتسوف (32 عاما) وأنجيلينا نيكولاو (33 عاما) إلى قمة ناطحة السحاب، التي يبلغ ارتفاعها 443 مترا، مرتديين ملابس سوداء وأقنعة، قبل أن يصعدا إلى هوائي المبنى دون استخدام أي معدات أمان.


ورفع الثنائي لافتة كتب عليها: "عندما تتغلب قوة الحب على حب السلطة، حينها يعرف العالم السلام".


وفي أعلى المبنى، استغل كوزنيتسوف مرور مروحية كانت توثق المشهد، ليجثو على ركبة واحدة ويطلب الزواج من نيكولاو، وسط تبادل الخواتم والقبلات على خلفية أفق مدينة مانهاتن.

وأدى هذا التصرف إلى تدخل السلطات، التي اضطرت إلى إيقاف تشغيل هوائي الإرسال النشط خشية تعرض الثنائي لموجات راديوية خطيرة، كما أغلقت منصة المراقبة مؤقتا أمام الزوار، قبل أن تعتقلهما شرطة نيويورك.

ووجهت الشرطة إلى الشابين ثماني تهم، من بينها التسلل غير القانوني بقصد ارتكاب جريمة، والاقتحام، وتعريض السلامة العامة للخطر، والإضرار بالممتلكات، وحيازة أدوات اقتحام، وانتهاك النظام العام.


ويواجه الثنائي عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام أو غرامة مالية تصل إلى ألف دولار.

ويعيش كوزنيتسوف ونيكولاو حاليا في ولاية نيوجيرسي، ويعرفان عالميا بهوايتهما في تسلق ناطحات السحاب، كما وثق فيلم "Skywalkers: A Love Story"، الذي عرضته منصة نتفليكس عام 2024، مغامرتهما في تسلق برج "ميرديكا 118" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثاني أطول مبنى في العالم.
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