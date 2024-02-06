وزارة التربية تُعلم كاتب عام جامعة التعليم الأساسي بالغاء التفرغ النقابي الذي يتمتع به منذ سنة 2009

كشفت الاثنين 5 فيفري، الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الاساسي امال الرضواني أن وزارة التربية أعلمت كاتب عام الجامعة نبيل الهواشي بالغاء التفرغ النقابي الذي يتمتع به منذ سنة 2009.من جانبه أكد الهواشي التزامه بقرار وزارة التربية وانه سيعود الي التدريس رغم ان الاجراء الذي اتخذته الوزارة غير قانوني حسب تقديره.وقال في تصريح لاذاعة ديوان أف أم ان انهاء التفرغ النقابي لا يعني وضع حد للنضال والعمل النقابي بل هو تغيير للعودة الي موقع النضال الاول وهو القسم حسب تصريحه.