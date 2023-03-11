وائل الونيفي: 75 من أعضاء البرلمان الجديد كان عندهم انتماء حزبي

كشف الصحفي بموقع الكتيبة وائل الونيفي يوم الجمعة 10 مارس 2023، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن 75 نائبا من جملة الـ154 نائبا في البرلمان الجديد ثبت أنه كانت لهم انتماءات حزبية واضحة.
وأضاف الونيفي، أن 42 نائبا كانوا ينتمون إلى حزب نداء تونس، في حين أنه يوجد نائبان ينتميان إلى حزب حركة النهضة، إلى جانب وجود 38 نائبا لا يعرف عنهم أي نشاط سياسي.
وأضاف الونيفي، أن 42 نائبا كانوا ينتمون إلى حزب نداء تونس، في حين أنه يوجد نائبان ينتميان إلى حزب حركة النهضة، إلى جانب وجود 38 نائبا لا يعرف عنهم أي نشاط سياسي.
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