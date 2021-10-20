السيجومي... محل 15 منشور تفتيش ينكل بضحاياها بعد سلبهم

تمكن يوم أمس الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 اعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من القبض على عنصر اجرامي محل 15 منشور تفتيش لفائدة عدة هياكل أمنية قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا "السلب" و"الإضرار بملك الغير الخاص" و"العنف الشديد" و"السرقة" وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.



بالتحري معه اعترف بسلب عدة مواطنين بالجهة هواتفهم وأموالهم تحت التهديد باسلحة بيضاء،وانه كان يطعن وينكل كل من يتصدى له خلال سلبه.



بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.



