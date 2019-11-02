سليم بن حميدان يكشف عن وشاية نبيل القروي التي ورّطت سامي الفهري في قضية كاكتوس برود

Samedi 02 Novembre 2019
باب نات - كشف السبت 2 نوفمبر، وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان عن لقاء جمع بينه وبين رئيس قلب تونس حاليا نبيل القروي في سنة 2012 بطلب من هذا الأخير.
وقال بن حميدان أن القروي خلال هذا اللقاء حدّثه طويلا عن فساد سامي الفهري في برود كاكتوس المصادرة وتواطئ المتصرفة القضائية.
وافاد بن حميدان أنه وبعد حديثه المطول قام القروي بتسليمه ملفا يحتوي تبليغا ووثائق تمت إحالته (فورا) إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لاتخاذ ما يتعين.
وتابع بن حميدان متحدّثا عن آخر لحظات اللقاء الذي جمعه بالقروي "وفي ختام اللقاء مازح القروي قائلا "شكرا أيها الملاك الطاهر" فابتسم بلبل ابتسامة صفراء ثم طار محلقا في سماء الحرية ومواصلا قصفه العشوائي ضدنا بلا هوادة ودون انقطاع".
وأضاف "لم أكن معهما مبتزا ولا مخاتلا ولا حتى مجاملا وخسرت بالصراحة والصدق وأداء الأمانة صداقتهما وخدماتهما معاً ولكنني ربحت الضمير والوطن".
وختم بن حميدان تدوينته بالاشارة إلى أن الملفات التي قدّمها القروي ساهمت في توريط سامي الفهري في القضية وقال " تباطأ القضاء ولكن حل أخيرا موسم الحصاد"
وقال بن حميدان أن القروي خلال هذا اللقاء حدّثه طويلا عن فساد سامي الفهري في برود كاكتوس المصادرة وتواطئ المتصرفة القضائية.
وافاد بن حميدان أنه وبعد حديثه المطول قام القروي بتسليمه ملفا يحتوي تبليغا ووثائق تمت إحالته (فورا) إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لاتخاذ ما يتعين.
وتابع بن حميدان متحدّثا عن آخر لحظات اللقاء الذي جمعه بالقروي "وفي ختام اللقاء مازح القروي قائلا "شكرا أيها الملاك الطاهر" فابتسم بلبل ابتسامة صفراء ثم طار محلقا في سماء الحرية ومواصلا قصفه العشوائي ضدنا بلا هوادة ودون انقطاع".
وأضاف "لم أكن معهما مبتزا ولا مخاتلا ولا حتى مجاملا وخسرت بالصراحة والصدق وأداء الأمانة صداقتهما وخدماتهما معاً ولكنني ربحت الضمير والوطن".
وختم بن حميدان تدوينته بالاشارة إلى أن الملفات التي قدّمها القروي ساهمت في توريط سامي الفهري في القضية وقال " تباطأ القضاء ولكن حل أخيرا موسم الحصاد"
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Par:essoltan (France )
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