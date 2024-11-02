بينها عربية.. مدير تنفيذي سابق يكشف أسماء دول في القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي

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قال أليكسي موجين، المدير التنفيذي السابق عن روسيا بصندوق النقد الدولي، إنه توجد لدى صندوق النقد الدولي قائمة سوداء لدول من أعضائه تتعرض للتمييز لأسباب جيوسياسية.



وأضاف في حديث لمراسل نوفوستي، قبل ترك منصب المدير التنفيذي عن روسيا الاتحادية في الصندوق في الأول من نوفمبر: "هناك قائمة سوداء لأعضاء الصندوق الذين يتعرضون للتمييز العلني على أساس التفضيلات الجيوسياسية. هناك الكثير من الدول في هذه القائمة وهي تنمو باستمرار".





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ووفقا له، تتضمن هذه "القائمة السوداء"، العديد من الدول مثل إيران وفنزويلا وزيمبابوي وسوريا وأفغانستان وميانمار.



وأضاف: "في الآونة الأخيرة، بدأت تضاف إليها دول إفريقية، خرجت الواحدة تلو الأخرى من دائرة النفوذ الغربي وأكدت استقلالها وسيادتها - مالي والنيجر وبوركينو فاسو".



وذكر موجين أنه تم منذ أكثر من عام إضافة جورجيا إلى القائمة السوداء، وذلك بمثابة "عقوبة لها على العصيان".



وقال: "قبل فترة وقع زلزال كبير في سوريا، أحدث دمارا رهيبا. وكانت تلك بالذات الحالة التي يجب على الصندوق بشكل ملزم تقديم المساعدة.. لكن صندوق النقد الدولي لم يقدم أي مساعدة، بسبب موقف مجلس الإدارة، حيث تعود أغلبية الأصوات إلى الدول الغربية".



المصدر: نوفوستي