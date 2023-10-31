Babnet

الولايات المتحدة: المتهم بطعن طفل مسلم حتى الموت في إلينوي يدفع ببراءته

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 07:40 قراءة: 1 د, 17 ث
      
فرانس 24 - مثل جوزيف تشوبا المتهم بقتل طفل فلسطيني-أمريكي طعنا حتى الموت أمام محكمة في إلينوي، في 14 تشرين الأول/أكتوبر، ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه في الجريمة التي ربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. ووفقا لمكتب مأمور الأمن (شريف) في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه "بسبب كونهما مسلمين، وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

دفع الإثنين رجل يبلغ 71 عاما متهم بقتل طفل فلسطيني-أمريكي طعنا حتى الموت، ببراءته من التهم الموجهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي وربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

...

ويواجه جوزيف تشوبا تهما بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة، التي وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ ست سنوات، وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاما) بجروح خطيرة.

ودفع تشوبا ببراءته من كل التهم الموجهة إليه لدى مثوله الإثنين أمام محكمة في إلينوي، وقررت تمديد توقيفه حتى الثامن من كانون الثاني/يناير، موعد الجلسة المقبلة.

ووفقا لمكتب مأمور الأمن (شريف) في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه "بسبب كونهما مسلمين، وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

وأضاف أن تشوبا، وهو مالك المنزل الذي تقطنه شاهين، طعن الطفل 26 مرة.

والعائلة فلسطينية-أمريكية بحسب "مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (كير) في شيكاغو.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الجريمة، التي وصفها بأنها "عمل كراهية مروع" و"يتعارض مع قيم" الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن "أسرة الطفل الفلسطينية المسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة سعيا وراء ما نسعى إليه جميعا (...) ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".

وأضاف: "كأمريكيين، يجب أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية".

فرانس24/ أ ف ب


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 276038


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 | 16 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:02
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
30°-19
30°-18
24°-16
21°-14
  • Avoirs en devises
    25018,2

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,35885 DT        1$ =3,18011 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   2147,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*