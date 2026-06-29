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سيدي بوزيد: تلاميذ المعهد النموذجي يقدّمون 400 كتاب للمدرسة الابتدائية "بئر الشارف" بمعتمدية الرقاب

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 19:25 قراءة: 0 د, 45 ث
      
 قدّم تلاميذ المعهد النموذجي بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 400 كتاب وقصّة لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية بئر الشارف بمعتمدية الرقاب، وذلك في إطار مبادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت شعار "تبرع..أبدع واستكشف".

وبيّنت الأستاذة بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد، سميرة عافي، في تصريح لصحفية "وات"، أن هذه المبادرة تندرج في إطار إعلان وزارة التربية سنة 2026 سنة المطالعة والتي تهدف إلى تشجيع التلاميذ على المطالعة ترسيخا لأهمية الكتاب لدى الناشئة.


وأضافت أن تلاميذ المعهد النموذجي تمكنوا من تجميع 400 كتاب وقصة بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانقليزية)، وتم التبرع بها لفائدة المدرسة المذكورة، وذلك ايمانا بأن الكتاب يمكن أن يصنع فارقا ايجابيا لدى الناشئة، وقد تم اختيار مدرسة ريفية في إطار الحرص على تمكين التلاميذ أينما كانوا من فرصة المطالعة، مشيرة إلى أنّه تم التركيز خاصة على توفير كتب علمية.
وذكرت أن المبادرة مثّلت أيضا فرصة جيّدة لتشجيع تلاميذ المعهد النموذجي بسيدي بوزيد على الانفتاح على العالم الخارجي، ومدّ يد المساعدة وترسيخ قيم التبرع والتطوّع لخدمة المجتمع.
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