JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:06 Tunis

نابل: بلدية المعمورة تنجز مشروعا نموذجيّا للطّاقات المتجدّدة في إطار شراكتها مع مقاطعة باوناخ اليانز الألمانية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a42a5557623b2.98824814_hqkpjimolgefn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 20:08 قراءة: 2 د, 1 ث
      
تمكّنت بلدية المعمورة من ولاية نابل، في أقل من شهرين، من إنجاز مشروع نموذجي للطاقات المتجدّدة، تمثل في تركيز لاقطات شمسية على سطح القاعة البلدية متعدّدة الاختصاصات بطاقة انتاج 55 كيلوات من الطاقة الفولطوضوئية، وذلك في اطار شراكة بين يعود تاريخها الى سنة 2024 بين بلدية المعمورة ومقاطعة باوناخ اليانز الألمانية (تضمّ11 بلدية ألمانية).

وفي هذا الإطار، نظّمت البلدية، اليوم الاثنين، حفل استقبال حضره بالخصوص وفد ألماني عن مقاطعة باوناخ اليانز، والشركة التونسية المنفّذة للمشروع، وممثلين عن الهياكل المتدخلة، وتضمن بالخصوص مداخلات حول مكونات المشروع وأهدافه وآفاق التعاون المستقبلية.


وأوضحت الكاتبة العامة لبلدية المعمورة، جميلة النصيري، في تصريح لوكالة "وات"، أن بلدية المعمورة تدخل اليوم باستلامها لمشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مسار البلديات التي تعتمد الطاقات المتجددة والنظيفة، مبرزة أن المشروع يتمثل في تركيز 94 لوحة شمسية بطاقة انتاج تصل الى 55 كيلوات من الكهرباء النظيفة، وتمكن من انتاج نحو 88 الف كيلووات في السنة ومن التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الغاز الكربوني بنحو 52800 طن في السنة.
ولاحظت أن إنجاز هذه الوحدة الفولطوضوئية، الذي يندرج في اطار توجهات الدولة المشجّعة على استغلال الطاقات المتجدّدة في تونس، تمثل إضافة هامة لبلدية المعمورة خاصة وانه سيمكنها من اقتصاد نحو 17 الف دينار سنويا من فواتير استهلاك الكهرباء، ومن تحقيق مكاسب بيئية هامة للمنطقة خاصة من خلال التقليص من الانبعاثات الغازية على أن تطرح الكميات الإضافية المنتجة من فواتير استهلاك الكهرباء لمختلف مصالح البلدية.

وأبرزت أن هذا الإنجاز، الذي رصدت له اعتمادات ب200 الف دينار في اطار برنامج الالتزام الشامل (اونغاجمون غلوبال) ومركز خدمة البلديات في عالم واحد "اسكيو"، ينقسم الى محورين أساسيين أولهما تركيز اللوحات الشمسية، وثانيهما تنفيذ برنامج تحسيسي وتوعوي للأطفال بأهمية المحافظة على البيئة، واستغلال التوجه الى الاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة منها تثمين الطاقة الشمسية التي تنعم بها تونس على امتداد فترات طويلة من السنة.
وأشارت مارن لورانز فيشر منسقة التنمية المستدامة بمقاطعة باوناخ اليانز، التي تجمع 11 بلدية المانية وتعمل خاصة في مجال التنمية المندمجة المحلية، إلى أن التعاون مع بلدية المعمورة يأتي في اطار مشاريع التعاون الدولي الممولة من الحكومة الألمانية والتي تنجزها المقاطعة، معبرة عن سعادة الوفد الألماني الحاضر اليوم بإتمام المشروع وانجازه فعليا، وبما سيفتحه من افاق لدفع التعاون ولاتمام انجاز المرحلة الثانية للمشروع التي تشمل التثقيف البيئي وتحسيس الأطفال في المنطقة بأهمية المحافظة على البيئة واستغلال الطاقات المتجدّدة خاصة الطاقة الشمسية.
ولاحظت أن التعاون مع بلدية المعمورة وما تمت ملاحظته من جدية في انجاز المشروع ومتابعته يعدّ مثالا يحتذى، ويشجع على مزيد دفع التعاون نحو آفاق أخرى خاصة في مجال المشاريع البيئية أو المشاريع التنموية الصغرى في القطاع السياحي المحلي أو تثمين المنتجات الفلاحية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332061

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Bra - Jap | | beIN Sports
 WC 2026  21:30 Ger - Par | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ned - Mor | beIN Sports

كل الأخبار...

21:06 - رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي أعضاء المجالس المحليّة بسليانة الشماليّة وسليانة الجنوبيّة وبرقو
20:50 - البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تخسر أمام مصر وتحتل المركز الرابع
20:47 - تصفيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: تونس تهزم المغرب وتواصل انطلاقتها المثالية
20:40 - عبد المجيد القوبنطيني يرد على تصريحات عصام جمعة: "يصفي حساباته الخاصة مع المنتخب"
20:27 - وزارة الشباب والرياضة تقرّر تعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم
20:23 - البرازيل تهزم اليابان بهدف قاتل وتتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026
20:22 - الفرنسي رومين فولز مدربا جديدا للاتحاد الرياضي المنستيري
20:08 - نابل: بلدية المعمورة تنجز مشروعا نموذجيّا للطّاقات المتجدّدة في إطار شراكتها مع مقاطعة باوناخ اليانز الألمانية
19:25 - سيدي بوزيد: تلاميذ المعهد النموذجي يقدّمون 400 كتاب للمدرسة الابتدائية "بئر الشارف" بمعتمدية الرقاب
19:04 - وزير الفلاحة يتابع موسم حصاد الحبوب بباجة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 جوان 2026 | 14 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:14
12:30
05:03
03:11
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet35°
28° Babnet
الــرياح:
2.3 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-26
36°-25
35°-25
32°-25
  • Avoirs en devises 25361,3
  • (29/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,37301 DT
  • (29/06)
  • 1 $ = 2,95911 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/06)     1156,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/06)   29339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>