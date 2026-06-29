الفرنسي رومين فولز مدربا جديدا للاتحاد الرياضي المنستيري

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أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الاثنين عن تعيين الفرنسي رومين فولز مدربا لفريق الاكابر لكرة القدم.

وسبق لرومين فولز أن عمل في الطاقم الفني لفريق يونغ افريكان التنزاني ونادي صنداونز الجنوب الافريقي ونادي حوريا كوناكري الغيني ونادي بيراميدز المصري.