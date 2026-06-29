البرازيل تهزم اليابان بهدف قاتل وتتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026

حجز منتخببطاقة العبور إلى، بعدما حقق فوزاً مثيراً علىبنتيجة، بفضل هدف قاتل سجله البديلفي الوقت بدل الضائع.وكان المنتخب الياباني سباقاً إلى التسجيل عبرفي الدقيقة، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني، أعادالمباراة إلى نقطة البداية بعدما أدرك التعادل برأسية في الدقيقةوبينما كانت المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية، خطفهدف الفوز في الدقيقة، ليقود منتخب "السيليساو" إلى الدور ثمن النهائي.وسيواجه المنتخب البرازيلي في الدور المقبل الفائز من مباراة