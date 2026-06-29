البرازيل تهزم اليابان بهدف قاتل وتتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026
حجز منتخب البرازيل بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مثيراً على اليابان بنتيجة 2-1، بفضل هدف قاتل سجله البديل غابرييل مارتينيلي في الوقت بدل الضائع.
وكان المنتخب الياباني سباقاً إلى التسجيل عبر سانو في الدقيقة 29، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، أعاد كاسيميرو المباراة إلى نقطة البداية بعدما أدرك التعادل برأسية في الدقيقة 54.
وبينما كانت المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية، خطف غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة 90+6، ليقود منتخب "السيليساو" إلى الدور ثمن النهائي.
وسيواجه المنتخب البرازيلي في الدور المقبل الفائز من مباراة النرويج وكوت ديفوار.
وكان المنتخب الياباني سباقاً إلى التسجيل عبر سانو في الدقيقة 29، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، أعاد كاسيميرو المباراة إلى نقطة البداية بعدما أدرك التعادل برأسية في الدقيقة 54.
وبينما كانت المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية، خطف غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة 90+6، ليقود منتخب "السيليساو" إلى الدور ثمن النهائي.
وسيواجه المنتخب البرازيلي في الدور المقبل الفائز من مباراة النرويج وكوت ديفوار.
مارتينيلي في الوقت القاتل ينقذ منتخب البرازيل ويسجل هدف التقدم 🇧🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2026
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