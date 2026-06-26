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الاثنين 29 جوان 2026 الإعلان عن إطلاق أول جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية لتعزيز الانتقال الطاقي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 14:39 قراءة: 1 د, 25 ث
      
تحتضن تونس العاصمة الاثنين 29 جوان 2026 المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني.

وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات.


وينتظم المؤتمر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية المعنية بقطاع الطاقة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء.


وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس، من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي وتشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية.

وأفاد منظمو المبادرة في بلاغ للغرض، أنّه في ظل التحديات المناخية والمتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، تسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الذين نجحوا في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، واعتماد ممارسات مستدامة تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الحوكمة البيئية.

وسيخصص المؤتمر الصحفي لتقديم أهداف الجائزة ومحاورها ومنهجية التقييم المعتمدة والفئات المستهدفة إلى جانب استعراض مختلف المؤسسات والهياكل الوطنية الشريكة والمنخرطة في هذه المبادرة.

وتحظى الدورة الأولى للجائزة بالدعم الحصري للشركة الوطنية لتوزيع البترول - عجيل للطاقة (عمومية) بصفتها الشريك الحصري لأبطال النجاعة الطاقية، إلى جانب الدعم الاستراتيجي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فضلا عن مساهمة عدد من المؤسسات الوطنية المختصة، من بينها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمركز الفني للتعبئة والتغليف والمركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمركز الوطني للبحوث في تكنولوجيات الطاقة.

ويرى القائمون على المبادرة أن الجائزة ستشكل آلية لتحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في النجاعة الطاقية ونشر ثقافة التقييم الموضوعي والشفافية وتشجيع تبادل أفضل الممارسات، بما يعزز تنافسية النسيج الاقتصادي التونسي ويدعم أهداف البلاد في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
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