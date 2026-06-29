وزير الفلاحة يتابع موسم حصاد الحبوب بباجة

تابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ اليوم الاثنين بضيعة السمان بباجة الجنوبية، تقدم موسم حصاد الحبوب بباجة كما اطلع على عمليات التجميع والتعيير للحبوب.وقد تقدم موسم الحصاد بالجهة بنسبة 60 بالمائة وتوقعت المصالح الفلاحية في عرض قدمته اليوم تحقيق انتاج قياسي للحبوب يقدر ب3.8 مليون قنطار مقارنة ب3.6 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي.واعلن رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة، الناصر الشمروخي، لـ/وات/، انه تم حتى امس 28 جوان تجميع مليون و500 الف قنطار من حبوب الاستهلاك بباجة مبينا ان مساحات الحبوب التي تم انجازها تبلغ 155 الف هكتار منها 77 بالمائة قمح صلب والبقية قمح لين وشعير وتريتيكال في حين فاقت مساحات الزراعات الكبرى عامة بالجهة 213 الف هكتار.واعتبر ان طاقة الخزن التي يوفرها 45 مركزا مصادق عليه بالجهة كافية حيث تصل الى 3.460 مليون قنطار وهو ما يمثل قرابة 40 بالمائة من طاقة الخزن على المستوى الوطنى كما تتوفر بالجهة 6 مخابر للتعيير واسطول حصاد هام يعد 467 الة حاصدة منها 70 بالمائة في حالة حسنة الى متوسطة .وقال عبد المجيد أولاد صغير ممثل دائرة الإنتاج النباتي ل"وات" من جهته انه تجري المتابعة والمراقبة اليومية لمراكز الخزن لتامين الصابة والتوقي من كل نتائج التقلبات المناخية .وقد واكب الوزير بوحدة التجارب الفلاحية بوادى باجة حصاد بعض أصناف الحبوب في طور التجربة علما انه تم بعث هذه الوحدة سنة 2010 وتعنى أساسا بالتحسين الوراثي للحبوب والبقوليات والاستنباطات ذات التاقلم الواسع والاحاطة بالمزارعين ودراسة الأنماط الزراعية وتعد من اهم وحدات التجارب في تونس في مجال الزراعات الكبرى.وعاين مركز تجميع الحبوب "المخازن الكبرى بباجة" كما اطلع على عمل المخبر الجهوى لتحليل وتعيير الحبوب بديوان الحبوب بباجة.وتابع عمل الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي السمان التي تم بعثها سنة 1987 وتمسح اكثر من 537 هكتارا منها 423 هكتارا زراعات كبري و43 هكتارا من الزياتين و71 هكتارا من الغابات والمراعي.