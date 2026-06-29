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بلدية تونس: إزالة عدد من الأكشاك والانتصابات الفوضوية بمحيط مؤسسات صحية

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 18:13 قراءة: 0 د, 32 ث
      
نفذت المصالح البلدية بتونس العاصمة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، حملة ميدانية شملت محيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرايس ومستشفى الرابطة، وذلك في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام.

وتمت خلال هذه الحملة، إزالة عدد من الأكشاك والانتصابات الفوضوية التي تعيق حركة المرور والمترجلين حرصا على تطبيق التراتيب البلدية، والمحافظة على النظام العام، وتحسين المحيط العمراني، وضمان سلامة مستعملي الطريق ورواد المؤسسات الصحية، وفق ما ورد اليوم الاثنين على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس.


وأكدت بلدية تونس أن هذه الحملات ستتواصل بصفة دورية في مختلف النقاط في إطار تكريس احترام القانون والمحافظة على جمالية الفضاء العام.
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