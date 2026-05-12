تونس واليابان تبحثان سبل برمجة عمل اعلامي مشترك للترويج للثقافة والسياحة التونسية

مثل تعزيز التعاون بين سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو والقسم الدولي للقناة التلفزيونية الوطنية اليابانية "شبكة فوجي للتلفزيون"، إحدى أبرز القنوات التلفزيونية في اليابان، محور لقاء انعقد اليوم الثلاثاء بمقر السفارة، في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان.وتناول اللقاء، الذي جمع الدبلوماسي بالبعثة المكلف بملف التعاون الاقتصادي بالسفارة بالرئيس التسييري للقسم الدولي الإعلامي بالقناة "غاكو واتاناب"، ، بحث سبل برمجة عمل إعلامي مشترك يهدف إلى الترويج للمنتوج الثقافي والسياحي التونسي، والتعريف بخصوصية المطبخ التونسي وثراء وتنوع الأطباق والأكلات التونسية ، وفق ما نشرته سفارة تونس بطوكيو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك .وحضر اللقاء ممثلتان عن الشؤون العالمية بإدارة رئاسة القناة.