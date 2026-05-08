تعزيز الحضور الاعلامي لتونس في اليابان محور لقاء سفير تونس بطوكيو بكبرى المؤسسات الإعلامية اليابانية

Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 09:52
      
مثل تعزيز الحضور الإعلامي لتونس في اليابان والتعريف بالعلاقات التاريخية بين البلدين، محور اللقاء الذي جمع، اليوم الخميس، سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة بشويشي اويكاوا ،رئيس مجموعة يوميوري شيمبون للصّحافة ورئيس نادي الصحافة اليابانية.

ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ لسفارة تونس بطوكيو أوردته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، في إطار التواصل مع كبرى المؤسسات الإعلامية اليابانية.


وكان اللقاء، الذي حضره عدد من كبار محرري الصحيفة المكلّفين بالشؤون السياسية والأخبار الدولية، مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي القائمة بين تونس واليابان، وبحث سبل مزيد تعزيز الحضور الإعلامي لتونس في اليابان.


كما تمّ التباحث حول آفاق تطوير التعاون بين السفارة ومجموعة «يوميوري شيمبون» للصحافة، بهدف التعريف بالعلاقات التاريخية التي تجمع تونس واليابان، وذلك في ضوء الاحتفال هذا العام بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وشكّل اللقاء أيضًا فرصة لاستعراض المواقف المبدئية لتونس إزاء أبرز التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
