الإعلان عن الشعار التذكاري للذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان

كشفت سفارة اليابان بتونس عن الشعار التذكاري للذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان.وافادت السفارة في بلاغ نشرته، امس الاربعاء، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، انه تم اختيار الشعار التذكاري لمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وتونس من بين أكثر من 60 اقتراحًا تم تقديمها في الغرض.واوضحت انه تم تصميم الشعار من قبل تونسية مقيمة في اليابان، في هذا الشعار، يربط الرقم "70" بخط متصل، حيث يرمز العقدة بين الرقم 7 والرقم 0 إلى العلاقة والحوار بين البلدين، بينما يمثل الخط المتصل تاريخ التعاون بينهما.ويمكن استخدام هذا الشعار في المشاريع المعتمدة كفعاليات تذكارية "للذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وتونس".وتُعدّ العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع استضافة تونس لمؤتمر "تيكاد 8" في اوت من عام 2022، وما تبعه من زخم استثماري وتجاري امتد حتى عام 2026.وشهدت التجارة البينية نمواً مطرداً، حيث أصبحت تونس تحقق فائضاً تجارياً في بعض الفترات بفضل صادرات المنتجات البحرية والنسيج.وبلغت صادرات تونس إلى اليابان في سنة 2024 حوالي 18.6 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 125 مليون دولار) وان أهم المنتجات المصدرة الأسماك (خاصة التن الأحمر) وزيت الزيتون، والمنسوجات (الملابس الجاهزة).وناهزت واردات تونس من اليابان (2024)، حوالي 11.5 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 77 مليون دولار). وتتمثل أهم المنتجات المستوردة في السيارات والآلات والمعدّات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب.ومن جانب آخر تُعد اليابان شريكاً حيوياً في تمويل البنية التحتية التونسية عبر "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي" (JICA)، وتجاوز إجمالي القروض اليابانية (تراكمي حتى 2024) ما قدره 350 مليار ين ياباني.وتتمثل اهم المشاريع الكبرى الجارية (2025-2026) في مواصلة انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس: مشروع حيوي بتمويل ياباني ضخم لمواجهة الشح المائي.ومنحت اليابان في ماي 2025 منحة بقيمة 2 مليار ين لمشروع محطة توليد طاقة شمسية في سيدي بوزيد (قدرة 100 ميغاوات).وتنتصب بتونس حوالي 15 شركة يابانية تنشط اساساً في صناعةً مكونات السيارات وتوفر حوالي 25 الف موطن شغل