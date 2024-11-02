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أعلن وزير السياحة سفيان تقية، يوم الجمعة، عن تكوين لجنة محلية بإشراف والي المنستير للنظر في مختلف الوضعيات المتعلقة بأراضي المنطقة السياحية بالبقالطة وتجاوز الإشكاليات التي عطلت هذا المشروع.



وأوضح الوزير، خلال معاينته ميدانيا لموقع المنطقة السياحية بالبقالطة بولاية المنستير واستماعه إلى أصحاب بعض الأراضي الفلاحية، أنّه "سيقع التثبت من الوضعية العقارية للمنطقة السياحية بالبقالطة وتطبيق القانون، وكل من له حق سيناله".

وأفاد بأنّه مع موفي السنة الجارية سيتم فض كلّ الإشكاليات، قائلا إنه لابّد من حلحة المشاريع المعطلة.



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وتابع قوله إنّه "لا مجال لإقامة مشاريع سكنية بالمنطقة السياحية بالبقالطة، فجميع المشاريع ستكون سياحية فحسب".



وكان الوزير استمع قبل ذلك، في اجتماع عقد بمقر معتمدية البقالطة، لأعضاء المجلس المحلي والمجتمع المدني بالبقالطة الذين طالبوا بضرورة "تفعيل" المنطقة السياحية وتسوية وضعية الأراضي التي ظلت منذ قرابة 25 سنة غير مفعلة.

وعاين وزير السياحة إثر ذلك في المنستير ساحة 3 أوت التي تأمل البلدية أن يخصص صندوق تنمية المناطق السياحة اعتمادات لتهيئتها من أجل ربطها بكرنيش القراعية.

واطلع على نشاط الميناء الترفيهي "مارينا" المنستير وسير عمل الديوانة وشرطة الحدود والفرقة البحرية للديوانة هناك.

وأشار الوزير، في تصريح صحفي، إلى وجود برنامج لتوسعة هذا الميناء وإعادة تنشيطه "بوسائل جديدة".



وكان الوزير استمع إلى مقترح حول إلحاق الميناء القديم بالقراعية بمارينا المنستير وإحداث مجمع إدارات يضم مقرات الشركة العربية للسياحة والديوانة والشرطة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية للمحيط وفضاء تنشيط للأطفال والعائلة.

واطلع على عرض حول مشاغل الشركة العربية للسياحة ومن أبرزها أنّ لزمة استغلال الميناء الترفيهي مارينا تنتهي 31 ديسمبر 2027 وبالتالي لابّد من إيجاد رؤية جديدة متطورة لإعادة تجديد اللزمة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفق بنود جديدة. وتابع قوله إنّه "لا مجال لإقامة مشاريع سكنية بالمنطقة السياحية بالبقالطة، فجميع المشاريع ستكون سياحية فحسب".وكان الوزير استمع قبل ذلك، في اجتماع عقد بمقر معتمدية البقالطة، لأعضاء المجلس المحلي والمجتمع المدني بالبقالطة الذين طالبوا بضرورة "تفعيل" المنطقة السياحية وتسوية وضعية الأراضي التي ظلت منذ قرابة 25 سنة غير مفعلة.وعاين وزير السياحة إثر ذلك في المنستير ساحة 3 أوت التي تأمل البلدية أن يخصص صندوق تنمية المناطق السياحة اعتمادات لتهيئتها من أجل ربطها بكرنيش القراعية.واطلع على نشاط الميناء الترفيهي "مارينا" المنستير وسير عمل الديوانة وشرطة الحدود والفرقة البحرية للديوانة هناك.وأشار الوزير، في تصريح صحفي، إلى وجود برنامج لتوسعة هذا الميناء وإعادة تنشيطه "بوسائل جديدة".وكان الوزير استمع إلى مقترح حول إلحاق الميناء القديم بالقراعية بمارينا المنستير وإحداث مجمع إدارات يضم مقرات الشركة العربية للسياحة والديوانة والشرطة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية للمحيط وفضاء تنشيط للأطفال والعائلة.واطلع على عرض حول مشاغل الشركة العربية للسياحة ومن أبرزها أنّ لزمة استغلال الميناء الترفيهي مارينا تنتهي 31 ديسمبر 2027 وبالتالي لابّد من إيجاد رؤية جديدة متطورة لإعادة تجديد اللزمة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفق بنود جديدة.