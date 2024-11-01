وزير التشغيل يعطي إشارة انطلاق نشاط أول شركة أهلية بولاية توزر

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أعطى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم الجمعة، إشارة انطلاق نشاط الشركة الأهلية "حرائر الواحة"، المختصة في تثمين منتجات الواحات إنتاجا وترويجا، وهي أول شركة أهلية تنطلق فعليا في النشاط بولاية توزر من جملة 12 شركة أهلية يتواصل الإعداد لانطلاق أنشطتها وهي في مراحل متقدمة.



وقال وزير التشغيل في تصريح بالمناسبة، إن الشركات الأهلية تتنزل ضمن منوال تنمية قادر على خلق التنمية ومواطن الشغل وخصوصا الحفاظ على خصوصيات الجهات وتثمين تلك الخصوصية في مشاريع باعتبار أن الاقتصاديات الناجحة هي التي تأخذ بعين الاعتبار ثروات الجهة.

وأضاف إن زيارته لشركة "حرائر الواحة" إلى جانب التحدث مع ممثلي مختلف الشركات التي يجري تأسيسها، مكنه من التعرف على الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات، خصوصا على مستوى التأسيس والاكتتاب، لافتا إلى أنه وقع تجاوز أبرز إشكال تعانيه هذه الشركات وكافة المبادرات الاقتصادية في مختلف الجهات، وهو التمويل وذلك بعد إمضاء وزارة التشغيل والتكوين المهني لست اتفاقيات مع بنوك وفتح خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية بشرط أن تتوفر على دراسات جدوى يضمن لها مردودية اقتصادية لتحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.



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وذكر في ذات السياق بأن الوزارة كانت أعلنت في وقت سابق عن مواصلة منحة المرافقة الموجهة للمبادرات الاقتصادية التضامنية ولمختلف المبادرات الأخرى لإعانة المؤسسات الناشئة على مصاريف التصرف اليومي.

وأوضحت رئيسة الشركة الأهلية "حرائر الواحة" ملاك زيادة، ان هذه الشركة هي شركة جهوية تضم مجموعة من الحرفيات في مجال تثمين منتجات التمور ومخلفات الواحة إلى جانب عدد من الفلاحين.

وتمكنت شركة "حرائر الواحة" من المشاركة في معارض وطنية وجهوية من خلال منتجات الحرف اليدوية لمنخرطاتها كما تأمل في تسويقه لا سيما وأن الانتاج متنوع يجمع بين تحويل المنتجات الفلاحية للواحة والحرف التقليدية ومنتجات فلاحية، حسب ملاك زيادة.

وكان رؤساء وأعضاء عدد من الشركات الأهلية بسطوا مشاغلهم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية توزر، مستعرضين بعض الصعوبات المتمثلة خاصة في صعوبة الاكتتاب وفي الإشكاليات العقارية المتعلقة إما بتخصيص أرض فلاحية أو لبناء عقار معين وكذلك بعض المسائل الإدارية.

وقدم رؤوف بن رابحة رئيس الشركة الأهلية الجهوية للنقل "ابن الشباط"، هذه الشركة التي بلغت حاليا مرحلة الاكتتاب وانجاز دراسة المشروع لتقديمه للبنك التونسي للتضامن للحصول على التمويل، مشيرا إلى ما اعترضها من صعوبات تتمثل في تميكنها من الخطوط الداخلية والخارجية من وزارة النقل.

وتتمثل خدمات الشركة الأهلية الجهوية للنقل "ابن الشباط"، في نقل العموم ونقل المسافرين والنقل الثقافي والرياضي والسياحي على مستوى الجهة وداخل الجمهورية وحتى الربط مع بلدان مجاورة، حسب رئيس الشركة.

وتعاني الشركة الأهلية "الغزال الذهبي" بحزوة من اشكالية تمكينها من الأرض المطلوبة وهي أرض تمتد على مساحة 2400 متر مربع لإحداث وحدة تكييف تمور و150 هك لإحداث زراعات متنوعة كزراعة الأشجار المثمرة وتربية الماشية (إبل وأغنام وأبقار) بالطرق البيولوجية واستغلالها سياحيا، وفق رئيس الشركة مسعود كردوس.

يشار إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني كان أدى صبيحة الجمعة زيارات الى عدد من المؤسسات الراجعة بالنظر لهياكل التكوين المهني، ومنها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزر الذي ينتظر أن يشهد خلال 2025 مشروع إعادة هيكلة بإطلاق طلب عروض المشروع ليسمح بالرفع من طاقة إيواء المبيت بإضافة 80 سريرا وإحداث 5 اختصاصات تكوين جديدة ليتمكن لأول مرة من إسناد شهادة مؤهل تقني سامي في الصيانة الصناعية، حسب ما أفاد به الوزير في تصريح إعلامي.