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Santé

وزير الصحة يبحث مع المبعوث البريطاني الخاص للتجارة تقدم انجاز مستشفيين متعددي الاختصاصات بباجة وقابس

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - تمحورت محادثة وزير الصحة، سليم شاكر، اليوم الجمعة، مع المبعوث البريطاني الخاص للتجارة اندرو موريسون، بمقر الوزارة بالعاصمة، حول تقدم تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين لإنجاز مستشفيين متعددي الاختصاصات حسب المواصفات العالمية بكل من باجة وقابس.
كما تم خلال اللقاء، الذي حضرته بالخصوص كاتبة الدولة للصحة سنية بالشيخ، بحث سبل تكثيف التعاون مع المملكة المتحدة في مجال الصحة.
ويشار إلى أن المبعوث البريطاني يقوم حاليا بزيارة عمل إلى تونس تستغرق يومين.




Publié le:2017-09-15 15:25:37

  
  
  
  
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