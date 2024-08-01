تدعيم التّعاون الثنائي في المجال الاجتماعي بين تونس وقطر محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بسفير دولة قطر بتونس

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التقى كمال المدّوري وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 01 أوت 2024 بمقر الوزارة، زايد بن سعيد راشد الكميت الخيارين سفير دولة قطر بتونس وذلك بحضور المديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.

ومثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض متانة علاقات التعاون والشراكة بين تونس وقطر لا سيّما في المجال الاجتماعي وآفاق دعم أوجه التعاون والشراكة في مجالات تعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالأشخاص حاملي الإعاقة.