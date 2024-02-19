الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق العميد محمد علي العروي امام الدائرة الجنائية

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باب نات - باشرت اليوم الإثنين 19 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف تبييض اموال شملت الابحاث فيها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق العميد محمد علي العروي وقد تقرر تأجيل القضية وتحديد موعد لاحق لها .

هذا وطلب اعضاء هيىة الدفاع عن العروي الافراج عنه فقررت المحكمة النظر في الطلب اثر الجلسة ....