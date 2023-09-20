تونس-سلطنة عمان: حرص مشترك واستعداد من الجانبين لتعزيز التعاون الإقتصادي و الارتقاء به إلى الأفضل

في إطار زيارة الوفد الإقتصادي التونسي إلى سلطنة عمان من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري ، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعدد من أعضاء الحكومة العمانية.



وقد عقد الوزير بالمناسبة جلسات عمل مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العمانيين استهلها بجلسة عمل مع نظيره وزير الإقتصاد ، حيث أكد الجانبان خلال الجلسة على الارادة المشتركة للرفع من نسق التعاون والتبادل ودفع الاستثمار ، مشددين في هذا السياق على أهمية وضع خط مباشر للنقل الجوي بين البلدين و العمل على توفير الأرضية الملائمة له لضمان استدامته ونجاعته بما يساعد على خلق ديناميكية جديدة خاصة على مستوى التبادل التجاري وتسهيل تنقل رجال الأعمال، هذا إلى جانب الاتفاق مبدئيا على انشاء صندوق استثماري مشترك يحفز المستثمرين على بعث المشاريع.





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كما التقى سمير سعيّد بوزير التجارة والصناعة و ترويج الإستثمار ووزير المالية ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.



وكانت اللقاءات مناسبة أكد خلالها الجانبان على عمق الروابط وتجذرها بين تونس وسلطنة عمان وعلى حرص حكومتي البلدين الشقيقين و استعدادهما لتكثيف العمل من أجل مزيد توطيد علاقات التعاون القائمة في مختلف المجالات و خاصة في المجالات الإقتصادية خدمة للمصلحة المشتركة.



وعلى مستوى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص و الهياكل والهيئات ذات العلاقة ، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط برئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ونائب رئيس جهاز الإستثمار العماني و رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ، حيث انتظم بمقر الغرفة ، المنتدى الإقتصادي المشترك الذي جمع أعضاء الوفد التونسي من رجال أعمال و ممثلي مؤسسات اقتصادية و ممثلي منظمتي ، الاعراف utica , وكنفدرالية المؤسسات المواطنة conect ومجلس الأعمال التونسي العماني وهياكل الدعم والمساندة من الجانبين .

وقد كان المنتدى مناسبة تم خلالها عرض مناخ وفرص الإستثمار والشراكة في تونس، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال (B2B) وفرت فرصة للجانبين للبحث في آفاق و فرص تعزيز التبادل التجاري و الاستثمار وبعث المشاريع المشتركة.



هذا ووجه سمير سعيّد خلال هذه اللقاءات ، الدعوة لنظراءه في الحكومة العمانية ولرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات و مسؤولي هياكل وهيئات دعم الإستثمار العمانيين لزيارة تونس والمشاركة في فعاليات الندوة الدولية للإستثمار المزمع انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.