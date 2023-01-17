أصدرت أمس هيئة الدائرة الجناحية السادسة بإلمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في القضية المرفوعة من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل ضد عماد الدائمي وذلك بسجنه لمدة 6 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلقية تدوينات وتصريحات للدائمي اعتبرها الاتحاد مسيئة له وفق ما ورد في ملف القضية .
القضاء يصدر حكما بالسجن في القضية التى رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل ضد عماد الدائمي
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