القضاء يصدر حكما بالسجن في القضية التى رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل ضد عماد الدائمي

أصدرت أمس هيئة الدائرة الجناحية السادسة بإلمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في القضية المرفوعة من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل ضد عماد الدائمي وذلك بسجنه لمدة 6 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلقية تدوينات وتصريحات للدائمي اعتبرها الاتحاد مسيئة له وفق ما ورد في ملف القضية .





