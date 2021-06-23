   Abdelhalim - لا تكذبي  

أعلن أنه التقى بشار الأسد وبن عكاشة يسأله: هل حدّثته عن الديمقراطية وأن الرئيس لا يمكن أن يفوز ب95%

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 14:05 قراءة: 0 د, 42 ث
كشف الاربعاء 23 جوان، الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي أنه كان في زيارة الي سوريا ولبنان وأنه التقى عديد الشخصيات السياسية رفيعة مستوى أبرزها الرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أف أم أكّد المغزاوي أنه قام بالزيارة بعد اعلام السلطات المعنية على رأسها وزير الخارجية ورئيس الجمهورية.


وسأل بن عكاشة المغزاوي قائلا "هل حدثت بشار الأسد عن الديمقراطية وأن الرئيس في تونس لا يمكن ان يفوز ب95 بالمائة من الأصوات.

فردّ المغزاوي قائلا "هذه قضية ثانوية باعتبار أن سوريا كانت في حرب منذ 10 سنوات" وأضاف قائلا "نحن مع الديمقراطية لكن عندما تكون الدولة مستهدفة المهم يصبح حماية البلاد وليس الديمقراطية".

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز مؤخرا بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على أكثر من 95 % من الأصوات في الانتخابات.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228072

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 23 Juin 2021 à 13h 27m |           
زوز ما يحشموش محمد عبو وزهير المغزاوي



En continu

Toutes les news

الأربعاء 23 جوان 2021|12 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:29 05:01 03:09
28°
 32° % 52 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.9 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
32°-2333°-2437°-2433°-2440°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Suède - Pologne
  17h00: Slovaquie - Espagne
  20h00: Portugal - France
  20h00: Allemagne - Hongrie
  • Avoirs en devises
    21354,0

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30784 DT        1$ =2,83131 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   1100,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة