أعلن أنه التقى بشار الأسد وبن عكاشة يسأله: هل حدّثته عن الديمقراطية وأن الرئيس لا يمكن أن يفوز ب95%

كشف الاربعاء 23 جوان، الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي أنه كان في زيارة الي سوريا ولبنان وأنه التقى عديد الشخصيات السياسية رفيعة مستوى أبرزها الرئيس السوري بشار الأسد.وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أف أم أكّد المغزاوي أنه قام بالزيارة بعد اعلام السلطات المعنية على رأسها وزير الخارجية ورئيس الجمهورية.وسأل بن عكاشة المغزاوي قائلا "هل حدثت بشار الأسد عن الديمقراطية وأن الرئيس في تونس لا يمكن ان يفوز ب95 بالمائة من الأصوات.فردّ المغزاوي قائلا "هذه قضية ثانوية باعتبار أن سوريا كانت في حرب منذ 10 سنوات" وأضاف قائلا "نحن مع الديمقراطية لكن عندما تكون الدولة مستهدفة المهم يصبح حماية البلاد وليس الديمقراطية".يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز مؤخرا بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على أكثر من 95 % من الأصوات في الانتخابات.