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مؤتمر الحاخامات اليهود في أوروبا يندد بتصريحات الرئيس التونسي حول "اليهود"

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 12:58 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - طارق عمراني - افادت مواقع عبرية اليوم الاربعاء بأن مؤتمر الحاخامات الأوروبيين يعرب عن قلقه إزاء التصريحات التي ادلى بها الرئيس التونسي قيس سعيد و الذي اتهم فيها اليهود بالسرقة و الوقوف وراء أعمال الشغب التي تعيشها البلاد و ذلك بحسب ما نشره موقع اسرائيل ناشيونال نيوز .


و اضاف ذات الموقع بأن لجنة الإنصاف و المصالحة التابعة لمؤتمر حاخامات اوروبا تدعو الرئيس التونسي الى سحب تصريحه الذي يشكل تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية المعنوية للمواطنين اليهود في تونس حيث اعتبر الحاخام الاكبر بنحاس غولدشميت أن الدولة التونسية هي الضامن اليهود التوانسة .


يجدر بالذكر أن تنديد مؤتمر حاخامات أوروبا كان بناء على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد في حي المنيهلة بداية الأسبوع ... .

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