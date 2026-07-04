JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:54 Tunis

الملعب التونسي يجدد عقد اللاعب هادي خلفة موسما اضافيا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4962ca736622.31964535_lneqokgmfiphj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 20:43 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن الملعب التونسي اليوم السبت عن تجديد عقد لاعبه هادي خلفة موسما اضافيا، لتتواصل تجربة الظهير الايمن مع فريق باردو للموسم الرابع على التوالي.
وكان الملعب التونسي قد اعلن في وقت سابق عن تجديد عقد حارس المرمى عاطف الدخيلي الى غاية الموسم المقبل.
كما تعاقد الفريق الاحمر والاخضر في الساعات الفارطة مع متوسط الميدان زكرياء العايب والجناح الايسر مالك شويخ الى غاية 2028، فضلا عن التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي السينيغالي مام ساليو تيون الى غاية 2029.

ويتأهب الملعب التونسي لخوض الموسم القادم تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي توزي ماريكو.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332400

babnet
.

كل الأخبار...

20:54 - القنصل العام لتونس بمرسيليا: تعاون بين محتلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي لإنجاح موسم عودة التونسيين بالخارج
20:49 - مهرجان قرطاج الدولي 2026: عودة ميادة الحناوي و الشاب خالد و ماجدة الرومي ومشاركة أولى لـ سامي يوسف على ركح المسرح الروماني
20:47 - يوم الأحد 5 جويلية انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس لإعدادية النموذجية
20:43 - الملعب التونسي يجدد عقد اللاعب هادي خلفة موسما اضافيا
20:38 - طقس... سماء مغشاة بسحب قليلة بأغلب المناطق ليلا
20:20 - كأس العالم 2026: المغرب يبلغ ربع النهائي بثلاثية في شباك كندا
20:11 - المدرب هرفي رونار يعلن نهاية تجربته مع المنتخب التونسي
20:09 - الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم تفتح باب الترشح لاستضافة كأس الأمم 2028 و 2032 و 2036
19:29 - الصوناد: بداية من 5 جويلية، قطع الماء يوميا وبصفة عادلة بسوسة والمنستير والمهدية من منتصف الليل الي ال5 صباحا
19:15 - إيداع 10 أشخاص السجن في قضية شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Can - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Par - Fra | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 04 جويلية 2026 | 19 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:15
12:31
05:05
03:15
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
5.18 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
32°-23
34°-22
36°-24
36°-24
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>