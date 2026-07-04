الملعب التونسي يجدد عقد اللاعب هادي خلفة موسما اضافيا

اعلن الملعب التونسي اليوم السبت عن تجديد عقد لاعبه هادي خلفة موسما اضافيا، لتتواصل تجربة الظهير الايمن مع فريق باردو للموسم الرابع على التوالي.وكان الملعب التونسي قد اعلن في وقت سابق عن تجديد عقد حارس المرمى عاطف الدخيلي الى غاية الموسم المقبل.كما تعاقد الفريق الاحمر والاخضر في الساعات الفارطة مع متوسط الميدان زكرياء العايب والجناح الايسر مالك شويخ الى غاية 2028، فضلا عن التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي السينيغالي مام ساليو تيون الى غاية 2029.ويتأهب الملعب التونسي لخوض الموسم القادم تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي توزي ماريكو.