مهرجان قرطاج الدولي 2026: عودة ميادة الحناوي و الشاب خالد و ماجدة الرومي ومشاركة أولى لـ سامي يوسف على ركح المسرح الروماني
علمت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من مصدر رسمي مطلع، أن الدورة الستين لـمهرجان قرطاج الدولي ستشهد عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي، والفنان الجزائري الشاب خالد، والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج.
وأضاف المصدر ذاته أن الفنان التونسي صابر الرباعي سيؤمن حفل افتتاح هذه الدورة، التي تتزامن مع الاحتفال بـالذكرى الستين لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي.
ووفق المصدر نفسه، تعود ميادة الحناوي إلى تونس بعد غياب دام 21 سنة، منذ آخر حفل أحيته سنة 2005، فيما يعود الشاب خالد إلى مهرجان قرطاج بعد آخر مشاركة له سنة 2016، كما تستأنف ماجدة الرومي لقاءها بجمهور المسرح الروماني بعد آخر حضور لها سنة 2018.
وتشهد الدورة أيضا أول ظهور للفنان سامي يوسف على ركح المسرح الروماني بقرطاج، بعد أن سبق له إحياء حفل في تونس سنة 2012 بـالقاعة المغطاة برادس.
وأشار المصدر إلى أن البرمجة تتضمن كذلك مشاركة الفنانة العالمية أنجليك كيدجو والفنانة التونسية نبيهة كراولي، إلى جانب عدد من الفنانين التونسيين والعرب والأجانب.
ومن المنتظر أن تنتظم الندوة الصحفية الخاصة بـالدورة الستين يوم 7 جويلية الجاري بـالمتحف المسيحي المبكر بقرطاج، حيث سيتم الكشف عن البرنامج الكامل للمهرجان وتفاصيله التنظيمية.
كما أفاد المصدر نفسه بأنه سيتم خلال الساعات المقبلة فتح باب اقتناء التذاكر عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض.
وأضاف المصدر ذاته أن الفنان التونسي صابر الرباعي سيؤمن حفل افتتاح هذه الدورة، التي تتزامن مع الاحتفال بـالذكرى الستين لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي.
ووفق المصدر نفسه، تعود ميادة الحناوي إلى تونس بعد غياب دام 21 سنة، منذ آخر حفل أحيته سنة 2005، فيما يعود الشاب خالد إلى مهرجان قرطاج بعد آخر مشاركة له سنة 2016، كما تستأنف ماجدة الرومي لقاءها بجمهور المسرح الروماني بعد آخر حضور لها سنة 2018.
وتشهد الدورة أيضا أول ظهور للفنان سامي يوسف على ركح المسرح الروماني بقرطاج، بعد أن سبق له إحياء حفل في تونس سنة 2012 بـالقاعة المغطاة برادس.
وأشار المصدر إلى أن البرمجة تتضمن كذلك مشاركة الفنانة العالمية أنجليك كيدجو والفنانة التونسية نبيهة كراولي، إلى جانب عدد من الفنانين التونسيين والعرب والأجانب.
ومن المنتظر أن تنتظم الندوة الصحفية الخاصة بـالدورة الستين يوم 7 جويلية الجاري بـالمتحف المسيحي المبكر بقرطاج، حيث سيتم الكشف عن البرنامج الكامل للمهرجان وتفاصيله التنظيمية.
كما أفاد المصدر نفسه بأنه سيتم خلال الساعات المقبلة فتح باب اقتناء التذاكر عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض.
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