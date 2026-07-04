مهرجان قرطاج الدولي 2026: عودة ميادة الحناوي و الشاب خالد و ماجدة الرومي ومشاركة أولى لـ سامي يوسف على ركح المسرح الروماني

علمت، من، أنلـستشهد عودة عدد منإلى، من بينها الفنانة السورية، والفنان الجزائري، والفنانة اللبنانية، إلى جانبللفنانعلى ركحوأضافأن الفنان التونسيسيؤمنهذه الدورة، التي تتزامن مع الاحتفال بـلتأسيسووفق، تعودإلىبعد غياب دام، منذ آخر حفل أحيته سنة، فيما يعودإلىبعد آخر مشاركة له سنة، كما تستأنفلقاءها بجمهوربعد آخر حضور لها سنةوتشهدأيضاللفنانعلى ركح، بعد أن سبق له إحياء حفل فيسنةبـوأشارإلى أنتتضمن كذلك مشاركة الفنانة العالميةوالفنانة التونسية، إلى جانب عدد منومن المنتظر أن تنتظمالخاصة بـيومالجاري بـ، حيث سيتم الكشف عنوتفاصيله التنظيمية.كما أفادبأنه سيتم خلالفتح بابعبرالمخصصة للغرض.