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النادي الإفريقي يجدد عقد عمر عبادة حتى 2029 ويتعاقد مع محمد الطرهوني

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 21:28 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن النادي الإفريقي، اليوم السبت، عن تجديد عقد لاعب فريق أكابر كرة السلة عمر عبادة إلى غاية موفى شهر جوان 2029.

وكان عبادة (33 عامًا)، الذي انضم إلى صفوف نادي باب الجديد في أكتوبر 2023، قد توج مع الفريق خلال الموسم الماضي بلقب كأس تونس، كما شارك معه في منافسات الرابطة الإفريقية لكرة السلة (BAL).


وسبق لعمر عبادة أن دافع عن ألوان النجم الرادسي والاتحاد المنستيري، إلى جانب خوضه تجارب احترافية في بطولات مصر والسعودية وسوريا وفرنسا.


وفي سياق تعزيز صفوف فريق كرة السلة، أعلن النادي الإفريقي أيضًا تعاقده مع اللاعب محمد الطرهوني لمدة موسمين، يمتد عقده بموجبها إلى غاية موفى شهر جوان 2028.
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