النادي الإفريقي يجدد عقد عمر عبادة حتى 2029 ويتعاقد مع محمد الطرهوني

أعلن النادي الإفريقي، اليوم السبت، عن تجديد عقد لاعب فريق أكابر كرة السلةإلى غاية موفى شهر جوان 2029.وكان عبادة (33 عامًا)، الذي انضم إلى صفوف نادي باب الجديد في أكتوبر 2023، قد توج مع الفريق خلال الموسم الماضي بلقب، كما شارك معه في منافساتوسبق لعمر عبادة أن دافع عن ألوان، إلى جانب خوضه تجارب احترافية في بطولاتوفي سياق تعزيز صفوف فريق كرة السلة، أعلن النادي الإفريقي أيضًا تعاقده مع اللاعبلمدة موسمين، يمتد عقده بموجبها إلى غاية موفى شهر جوان 2028.