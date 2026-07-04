الصوناد: بداية من 5 جويلية، قطع الماء يوميا وبصفة عادلة بسوسة والمنستير والمهدية من منتصف الليل الي ال5 صباحا

أصدرت السبت 4 جويلية، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أعلنت من خلاله عن الشروع في قطع الماء يوميا وب"صفة عادلة " على كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية بداية من 5 جويلة من الساعة منتصف الليل الي الساعة الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات.وأوضحت الشركة انها وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ هذا الاجراء لضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق وخاصة بين المناطق العليا والسفلى باعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك الذي نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة وتسجيل اضطرابات في توزيع الماء خاصة في المناطق العليا.