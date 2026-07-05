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فرنسا تضرب موعدًا مع المغرب في ربع نهائي مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 00:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
حجز المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب باراغواي بهدف دون رد، ليضرب موعدًا مع المنتخب المغربي الذي تأهل بدوره إثر انتصاره بثلاثية نظيفة على كندا.

وسجل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد، ليقود "الديوك" إلى مواصلة مشوارهم في البطولة، في مواجهة شهدت صمودًا كبيرًا من منتخب باراغواي قبل أن تُحسم في الشوط الثاني.


أما المنتخب المغربي، فقد واصل عروضه المميزة بعدما أطاح بكندا بثلاثية نظيفة، بفضل ثنائية عز الدين أوناحي وهدف سفيان رحيمي، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم.


وسيجمع الدور ربع النهائي مواجهة مرتقبة بين المغرب وفرنسا يوم 9 جويلية، في إعادة لمواجهة نصف نهائي مونديال 2022، حيث يسعى "أسود الأطلس" إلى مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليًا.

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الأحد 05 جويلية 2026 | 20 محرم 1448
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