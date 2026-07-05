فرنسا تضرب موعدًا مع المغرب في ربع نهائي مونديال 2026

حجز المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي منبعد فوزه على منتخب باراغواي بهدف دون رد، ليضرب موعدًا مع المنتخب المغربي الذي تأهل بدوره إثر انتصاره بثلاثية نظيفة على كندا.وسجل قائد المنتخب الفرنسيهدف المباراة الوحيد، ليقود "الديوك" إلى مواصلة مشوارهم في البطولة، في مواجهة شهدت صمودًا كبيرًا من منتخب باراغواي قبل أن تُحسم في الشوط الثاني.أما المنتخب المغربي، فقد واصل عروضه المميزة بعدما أطاح بكندا بثلاثية نظيفة، بفضل ثنائيةوهدف، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم.وسيجمع الدور ربع النهائي مواجهة مرتقبة بينيوم، في إعادة لمواجهة نصف نهائي مونديال 2022، حيث يسعى "أسود الأطلس" إلى مواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليًا.