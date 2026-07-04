المغرب يواجه كندا في اختبار بلوغ ربع نهائي كأس العالم

يخوض المنتخب المغربي، مساء اليوم السبت، مواجهة مرتقبة أمام نظيره الكندي ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، واضعا نصب عينيه مواصلة المشوار وتكرار إنجاز مونديال قطر 2022.ورغم اعتبار العديد من المتابعين المغرب مرشحا للفوز، شدد مدرب "أسود الأطلس"على صعوبة اللقاء، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن مواجهة كندا ستكون "أهم وأصعب مباراة" للمنتخب المغربي في البطولة.ويدخل المنتخب المغربي المباراة مكتمل الصفوف، بعد تأكد جاهزية المدافعالذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام هولندا، وعاد إلى التدريبات الجماعية.كما جدد وهبي ثقته في نجم المنتخب، مؤكدا أن مستواه الجيد سيثمر خلال البطولة، معربا عن ثقته في قدرته على صناعة الفارق أمام كندا.في المقابل، أكد مدرب المنتخب الكنديأن فريقه يدرك صعوبة المهمة، مشيرا إلى أن المغرب يمتلك لاعبين مميزين ومنظومة جماعية قوية، وأضاف أن لاعبيه مطالبون بالتركيز منذ الدقيقة الأولى وتفادي استقبال هدف مبكر.وتنطلق المباراة اليومعلى ملعب، في، وتنقلها قنوات، كما تبثها قناةالفرنسية.