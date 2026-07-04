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الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم تفتح باب الترشح لاستضافة كأس الأمم 2028 و 2032 و 2036

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 20:09 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم السبت, فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لسنوات 2028 و 2032 و 2036, داعيةً الاتحادات الأعضاء الـ54 إلى إبداء اهتمامها بالتنظيم.
وقالت الهيئة المشرفة على كرة القدم الإفريقية, في بيان نشرته في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت, إنها أعدت إطار إسناد تنظيم النسخ الثلاث بالتعاون مع شركة الاستشارات مختصة في المجال , إلى جانب خبراء مستقلين في المجالات الفنية والمالية والقانونية.
ووفقا "للكاف", يهدف دفتر الشروط إلى ضمان عملية اختيار "شفافة وذات مصداقية وأخلاقية", بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتصف الهيئة الكروية القارية كأس إفريقيا للأمم بأنها أكبر حدث رياضي في القارة, إذ تستقطب أكثر من 3.2 مليار مشاهد, وتحقق نحو 6 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرقمية على مستوى العالم.
وستقام النسخة المقبلة, التي تحمل اسم كأس إفريقيا للأمم "باموجا" 2027 , في كينيا وتنزانيا وأوغندا, خلال الفترة الممتدة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.
كما أوضحت الكاف أنها تعتزم مستقبلا تنظيم بطولة كبرى للمنتخبات الوطنية الأولى للرجال كل عام, باستثناء الأعوام التي تقام فيها نهائيات كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأضافت الهيئة أنها ستعلن في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمسابقاتها الدولية.
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