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بعد طلب لقائه.. أبو تريكة يفاجئ إمام عاشور على الهواء

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 15:12 قراءة: 1 د, 19 ث
      
فاجأ محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق إمام عاشور لاعب الفراعنة برسالة رائعة على الهواء بعد مشاركته في قيادة مصر للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ووجه إمام عاشور أولا رسالة لمحمد أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورتس" إذ أكد أنه طلب من الجهاز الفني للمنتخب الظهور عبر تلك الشبكة تحديدا من أجل توجيه رسالة لنجم منتخب مصر السابق.



ورد أبو تريكة على تصريحات نجم الأهلي المصري بقوله: "إمام عاشور أصبح أفضل من أبو تريكة، لديه فكر كروي عال في تلك البطولة لعب في العديد من المراكز وأبدع فيها بشكل تام لديه كل إمكانيات لاعب كرة القدم، لكن هناك بعض النواقص البسيطة سأخبره بها عندما أراه من أجل تطوير نفسه، يجب أيضًا أن يجلس قليلا مع محمد بركات زميلي السابق حتى يمنحه بعض التعليمات".



وسجل إمام عاشور هدف منتخب مصر ضد أستراليا وذلك في الدقيقة (13) بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله كريم حافظ من الجهة اليمنى.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب دالاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.


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