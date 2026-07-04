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المغرب يصطدم بكندا في ثمن نهائي المونديال.. تحذيرات من الاستهانة بالمنافس

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 11:23 قراءة: 1 د, 15 ث
      
يواجه المنتخب المغربي، مساء اليوم السبت، نظيره الكندي في مباراة مرتقبة ضمن الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "أسود الأطلس" إلى مواصلة مشوارهم المميز في البطولة، بينما يطمح المنتخب الكندي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة جديدة.

ورغم ترشيح المغرب على الورق، بعد المستويات القوية التي قدمها وآخرها إقصاء هولندا، حذر محللون رياضيون من التقليل من شأن المنتخب الكندي، مؤكدين أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالترشيحات المسبقة.


وأوضح المحلل الرياضي محمد أشيبان أن كرة القدم لا تعترف بالمباريات السهلة، مشيرا إلى أن المنتخب الكندي يمتلك عدة نقاط قوة، أبرزها الحماس والسرعة في الهجمات المرتدة، والضغط العالي، واللياقة البدنية، إلى جانب قدرته على استغلال المساحات خلف دفاع المنافسين.


وأضاف أن المنتخب الكندي يعتمد بشكل كبير على الثلاثي جوناثان ديفيد، وألفونسو ديفيز، وستيفن أوستاكيو، معتبرا أن الحد من خطورتهم وحرمانهم من الاستحواذ على الكرة سيمنح المغرب أفضلية كبيرة.

وفي المقابل، أشار أشيبان إلى أن من أبرز نقاط ضعف المنتخب الكندي ترك مساحات في الخط الخلفي عند التقدم للهجوم، إضافة إلى تعرضه للاختراق في حال فشل الضغط العالي.

من جانبه، أكد المحلل الرياضي إدريس خرامز أن المواجهة لن تكون سهلة، خاصة أن المنتخب الكندي شهد تطورا لافتا في السنوات الأخيرة ويضم لاعبين ينشطون في أبرز الدوريات الأوروبية.

وأضاف أن قوة كندا تكمن في استغلال الكرات الثابتة ورميات التماس المنظمة، إلى جانب الضغط العالي والتحولات السريعة، فيما شدد على ضرورة تحسين الفعالية الهجومية للمنتخب المغربي واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.

وتقام المباراة على ملعب هيوستن اليوم السبت، بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.
هسبريس
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