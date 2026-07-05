الدوري الماسي: مروى بوزياني تحطم الرقم القياسي التونسي وتحرز المركز الثالث في ملتقى أوجين

أحرزت العداءة التونسيةالمركز الثالث في سباق، اليوم السبت، ضمن منافسات، الجولة التاسعة منوقطعت بوزياني مسافة السباق في توقيت، محققةوعادت المرتبة الأولى للعداءة الكينيةبزمن قدره، فيما احتلت البحرينيةالمركز الثاني بتوقيت