الدوري الماسي: مروى بوزياني تحطم الرقم القياسي التونسي وتحرز المركز الثالث في ملتقى أوجين
أحرزت العداءة التونسية مروى بوزياني المركز الثالث في سباق 3000 متر موانع، اليوم السبت، ضمن منافسات ملتقى أوجين الأمريكي، الجولة التاسعة من الدوري الماسي لألعاب القوى.
وقطعت بوزياني مسافة السباق في توقيت 8 دقائق و54 ثانية و32 جزءًا من المائة، محققة رقمًا قياسيًا تونسيًا جديدًا.
وعادت المرتبة الأولى للعداءة الكينية فايث شيروتيش بزمن قدره 8 دقائق و51 ثانية و74 جزءًا من المائة، فيما احتلت البحرينية وينفريد يافي المركز الثاني بتوقيت 8 دقائق و52 ثانية و84 جزءًا من المائة.
وقطعت بوزياني مسافة السباق في توقيت 8 دقائق و54 ثانية و32 جزءًا من المائة، محققة رقمًا قياسيًا تونسيًا جديدًا.
وعادت المرتبة الأولى للعداءة الكينية فايث شيروتيش بزمن قدره 8 دقائق و51 ثانية و74 جزءًا من المائة، فيما احتلت البحرينية وينفريد يافي المركز الثاني بتوقيت 8 دقائق و52 ثانية و84 جزءًا من المائة.
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