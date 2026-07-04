المدرب هرفي رونار يعلن نهاية تجربته مع المنتخب التونسي

اعلن المدرب الفرنسي هرفي رونار مساء اليوم السبت ،عن نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وفق ما جاء على صفحته الخاصة على الانستغرام.وتقدم هرفي رونارد، الذي تم تعيينه للاشراف على الدكة الفنية للمنتخب الوطني التونسي في كاس العالم 2026 بعد اقالة المدرب صبري اللموشي في اعقاب هزيمة منتخب نسور قرطاج امام السويد في اولى مباريات المونديال 5-1 ،بالشكر لمسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم على منحه فرصة التواجد في كاس العالم، متمنيا للمنتخب التونسي حظا اوفر في قادم الاستحقاقات.وياتي اعلان هرفي رونار عن نهاية تجربته مع المنتخب التونسي، لتفنيد كل الاخبار المتواترة حول امكانية مواصلته المشوار مع المنتخب التونسي في الفترة القادمة.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم، قد اعلنت يوم 16 جوان المنقضي عن تعيين هرفي رونار مدرباً للمنتخب الوطني إلى حين نهاية كأس العالم 2026،و ينص الاتفاق بين الطرفين على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم، من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة.واشرف رونار على المنتخب التونسي في مونديال 2026 حيث انهزم في مباراة اليابان بنتيجة 4-صفر وضد هولندا 3-1.