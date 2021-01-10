بعد ان اتهمه بالارهاب، مخلوف لكاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين: أتحداك ان تكشف عن آخر شهرية حلال وكّلتها لصغارك

هاجم الأحد 10 جانفي، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف كاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين الصنكي أسودي بعد أن اتهمه في بيان رسمي بالتطرف والارهاب.وقال مخلوف معلقا على بيان الاتحاد "لن أناقش موقف ممثل اتحاد الفساد والكراهيّة والتخلّف واللقمة الباردة بالڤصرين .. عندما ينعت مخالفيه ومنتقديه بالتطرّف والإرهاب".وتابع قائلا "فقط .. أتحدى السيّد " الصنكي " هذا .. أن يكشف عن آخر شهريّة حلال وكّلها لصغارو .. قبل أن يدخل قائمة البطالة المترسمين .. ويتذوق حلاوة اللقمة الباردة والامتيازات والترقيات .. بلا جهد وبلا عمل" في اشارة الي "امتياز" ما يعرف بالتفرغ النقابي الذي يتمتع به عشرات اعوان وموظفي الدولة.يذكر أن اتحاد الشغل بالقصرين قاطع تظاهرة يوم الشهيد بالقصرين التي كان من المنتظر تنظيمها السبت 9 جانفي بالجهة بسبب استدعاء سيف مخلوف الذي يتبنى الفكر التكفيري والارهابي حسب البيان الرسمي للاتحاد.