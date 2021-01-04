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عبير موسي تطالب الغنوشي بعقد الجلسات العامة بالمبنى الفرعي لمجلس النواب

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 12:47 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن ممثلتها بمكتب المجلس عبير موسي راسلت رئيس مجلس نواب الشعب طالبة تشديد الرقابة على تطبيق البروتوكول الصحي داخل الفضاءات المغلقة للمجلس وذلك على إثر انتهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية ووجوب حضور النواب باللجان والجلسات العامة ، كما طالبت عبير موسي رئاسة المجلس بالإذن بعقد الجلسات العامة بداية من يوم غد الثلاثاء 5 جانفي 2021 بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب نظرا لاتساعها لحوالي ضعف عدد النواب وضمانها التباعد الجسدي وذلك إلى حين تحسن الوضع الوبائي في البلاد،
وتحمل الكتلة رئاسة المجلس مسؤولية تجاهل هذه المطالب والتخاذل في الحفاظ على صحة النواب والموظفين وكافة الوافدين والمشاركين بأشغال المجلس.

يذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة غدا الثلاثاء 05 جانفي 2021 والأيام الموالية. ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي للبرلمان.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218083

Mounabeh  ()  |Lundi 04 Janvier 2021 à 16h 29m |           
Brabbi est ce que c'est une info qui merite d'être insérée dans cette page? A part le fait de mettre la photo de la zaghrada comme quoi quelque chose de trés important a été faite!! Admin BABNET cessez ce jeu SVP et soyez clean car avec ces manoeuvres mes doutes sur vos intentions grandissent
A bon entendeur salut



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