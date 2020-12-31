عصام الشابي للعماري: اردوغان ليس مستبدا وتركيا دولة ديمقراطية

رد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار على قناة التاسعة على تهم اطلقها الكرونيكور لطفي العماري بان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مستبد هو امر غير صحيح.واضاف عصام الشابي " التقيت معارضين اتراك اكدوا لي وجود بعض المشاكل لكن ذلك لا يعني عدم وجود ديمقراطية في تركيا".وتابع عصام الشابي " اردوغان منتخب من قبل الشعب التركي ووصفه بالدموي غير صحيح".