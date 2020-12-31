عصام الشابي للعماري: اردوغان ليس مستبدا وتركيا دولة ديمقراطية

Publié le Jeudi 31 Decembre 2020 - 10:54 قراءة: 0 د, 21 ث
رد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار على قناة التاسعة على تهم اطلقها الكرونيكور لطفي العماري بان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مستبد هو امر غير صحيح.

واضاف عصام الشابي " التقيت معارضين اتراك اكدوا لي وجود بعض المشاكل لكن ذلك لا يعني عدم وجود ديمقراطية في تركيا".
وتابع عصام الشابي " اردوغان منتخب من قبل الشعب التركي ووصفه بالدموي غير صحيح".



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 217899

Bensa94  (France)  |Jeudi 31 Decembre 2020 à 12h 20m |           
Le plus grand nombre de journalistes emprisonnés dans le monde c'est en Turquie..

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 31 Decembre 2020 à 11h 41m |           
وأنت يا Ahmed01
طحّان عبير ومن لف حولها

Ahmed01  (France)  |Jeudi 31 Decembre 2020 à 11h 12m |           
سي عصام يتودد إلى النهضة عساه يُحظى ولو بنظرة
طبعا يا أستاذ ، جنة الديمقراطية تركيا الأردوغانية : منظمات حقوق الإنسان ـ تُستدعى عند الإخوان عندما يتعلق الأمر بمصر وتُسفّه عند الحديث عن أردوغان ـ حيث السجناء بعشرات الآلاف ـ يفوق بكثير مصر التي يُشنّع عل ىنظامها ـ وحيث ينزل القصف العشوائي بردا وسلاما على المواطنين الكرد الذين يُسجن نوابهم بتهمة الإرهاب
وإذا لم تستح فقل ما شئتَ...والله ولي الذين لا مولى لهم



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