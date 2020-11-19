عبير موسي: يا محمد عبّو زوجتك المصون سامية قالت للغنوشي محلاها ضحكتك!!

باب نات -

نشرت مساء الاربعاء 18 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيديو جديد من داخل مجلس النواب على هامش ندوة الرؤساء اتهمت من خلالها الجميع بتعطيل عملها خاصة وأنها أعدّت عرضا باستعمال الpowerpoint.وكرّرت عبير موسي عبارة powerpoint عديد المرات زاعمة أنه لأول مرّة هناك نائب يعدّ عرضا باستعمال powerpoint مجدّدة اتهام زملائها بتعطيل عمل كتلتها.وفي هذا السياق تحدّثت أساسا عن النائبة سامية عبّو وقالت "الي عاملين فيها قوى حداثية ومدنية غزرلت للغنوشي قتلو محلاها ضحكتك، يا محمد عبو شوف الزوجة المصون" وخاطبتهم قائلة "ما عادش تحكيولنا على مناهضة الاخوان".وأثار فيديو عبير موسي عديد التفاعلات من بعض أنصارها الذين يستمتعون بكتابة تعليقات من قبيل "وحدك يا عبير الوطن، يا قاهرتهم" و "عبير presidente " و"حفظك الله ورعاك ودمت ذخرا للوطن يا عبير الوطن".كما أثار فيديو عبير عديد التعليقات الساخرة مما وصفوه مستوى السياسيين في تونس وعلّق النشطاء بالقول "تو هذي نائبة تقول في حمّام، مرتو... قتلو.. شوف راجلك؟؟؟ ملا مستويات".