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النائب زهيّر مخلوف المتهم في قضية أخلاقية، يطمئن أولياء تلاميذ مدرسة ابتدائية بنابل على مستقبل أبنائهم

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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باب نات - عقد الجمعة 21 فيفري المندوب الجهوي للتربية بنابل جلسة عمل مع اولياء تلاميذ مدرسة المزنين الابتدائية وذلك على خلفية احتجاجات الاولياء وغلقهم الطريق بسبب غياب المعلمين من خريحي معاهد التربية وفق ما نقله راديو ماد.

وفي لقائه بالأولياء كان المندوب الجهوي للتربية مرفوقا بمعتمد بني خلاد ورئيس بلديتها ونائب مجلس الشعب زهير مخلوف حيث تم التوصّل الي حل وقتي ينهي الأزمة.


وقد أثار حضور النائب زهير مخلوف في مسألة تتعلّق بالتربية والتعليم جدلا ساخرا على صفحات الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول "انها تونس، نائب مشتبه بالتحرّش يُطمئن الأولياء على مستقبل أبنائهم".

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198471

Ajanoub  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 09h 52m |           
اللي استحوا ماتوا من زمان ..



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