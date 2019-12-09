في قضية تعذيب ناشطين بحركة النهضة وافتكاك اموالهم ...هذا ما قرره القضاء في حق علي السرياطي وعبد الله القلال واطارات سابقة بوزارة الداخلية ..

Lundi 09 Decembre 2019



باب نات

حضور لعلي السرياطي وغياب لبقية المتهمين ..

مكافحات مع السرياطي

سحب لامواله من البنك من قبل أعوان امن .

- نظرت اليوم الاثنين الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابت دائية بتونس في القضية عد 4 المتعلقة باستاذ الرياضيات والناشط بحركة النهضة رشاد جعيدان و القضيّة عدد 23 المتعلقة بصيدلي يدعى قُصَي الجعايبي والقضيّة عدد 24 المتعلقة برجل اعمال يدعى نورالدّين بن جميع الذين تم ايقافهم خلال التسعينات أي خلال فترة حكم بن علي على خلفية نشاطهم السياسي وانتمائهم لحركة النهضة .وبالمناداة علی المنسوب الیهم الانتهاک في القضايا المذكورة لم یحضر عونا الامن السابقين بوزارة الداخلية المعروفان بكنية " بوکاصا" و" الزو" وعونين اخرين وعون امن سابق يدعى محرز الحمروني و ولم یحضر عزالدین جنیح ولا عبدالله القلال وحضر السریاطی وطلب التاخیر لانابة محام ولم یحضر حسن عبید وذکر السریاطي أنه متوفی.وبالسماع لاحد الشهود في قضية رشاد جعيدان صرح انه تربطه صداقة بحکم الجوار بالشاکي وهو یعرف انه کان یهتم بالشأن السیاسی بالبلاد دون ان تکون له ارتباطات تنظیمیة الی أن تم ایقافه سنة 1993 حیث یذکر ان رشاد منذ ایقافه بقی مجهول المقر وبقیت عاٸلته تبحث عنه بالمستشفیات لمدة 6 اشهر وعلی اثر وفاة والده راجت اخبار بانه سیحضر الجنازة ولکن ذلک لم یحصل بسبب وشایة من الشعبة مرجع النظر وذکر الشاهد ان عاٸلة الشاکي تعرضت الی التضییق فی الإسترزاق ووقع فصل شقیقه قیس المعلم من التدریس كما تعرض الی المراقبة بعد خروجه من السجن وتعرض بدوره الی التضییق ومنع من إعطاء دروس خصوصیة بحکمه أستاذ ریاضیات وقد اكد علي السرياطي انه لا يعرف الشاهد ...وحضر الشاهد محمد المنصف بالحاج للاستماع له بخصوص شهادته في قضية رجل الأعمال بن جميع وبعد أداٸه القسم وتذکیره بما یترتب من عقوبات علی شهادة الزور وعرضه علی قدح المنسوب الیه الانتهاک علي السریاطي صرح انه لا یعرفه متمسکا بحفظه في حقه بالقدح وصرح الشاهد انه في سنة 1992 کان رٸیس فرع cfct البنکی ببرشلونة عندما تقدم اثنین من أعوان الأمن واستفسراه ان کان لدی الشاکي حساب بالبنک .فاجابهم بالایجاب ثم عادا مساءا مصحوبین بالشاکي في قضیة الحال نورالدین بن جمیع والذی یعرفه وشقیقه بحکم تعاملهما مع البنک الذي یدیره وطلب منی سحب مبلغ 1000 دینار من حساب الشاکي .واكد الشاهد انه بعد مشورة الإدارة العامة للبنک المذکور أذن له بصرف المبلغ المطلوب بحکم حضور صاحب الحساب البنکي بطریقة الشیک الداخلي .وبعد تلک الحادثة عاد العونین صحبة شقیق نبیل بن جمیع وسحبا مبلغ مالي یفوق 70 الف دینار بنفس الطریقة..حضر الشاهد عبد الحمبد بن علي الطویل وبعد اداٸه للقسم وعرضه علی قدح المنسوب الیه الانتهاک علي السریاطي الحاضر الوحید في قضیة الحال الذي انکر معرفته بالشاهد وتمسک بحقه في قدحه لاحقا صرح الشاهد بما یلي:کنت انتمي لحزب التحریر وقد حوکمت سنة1991 غیابیا بسبب نشاطي وکنت مفتشا عنه إلی حدود أواخر أکتوبر 1992 تاریخ إیقافي والزج بي فی دهالیز الداخلیة وصادف أن تم إیواٸي بنفس الغرفة التي أودع بها الشاکي نورالدین بن جمیع وهو أول لقاء بینهما اذ لم تسبق معرفتهما لبعضهما وکان یتردد علینا المدعو الزو وصادف ان کان یروي له الشاکي ما تعرض له من سوء معاملة ونهب لامواله وقدم علیهم الزو فی أحذ اللیالي موجها السٶال للشاکي ان کان یخفي أموالا أخری أو بضاٸع ذاکرا أن الشاکی کان یعود فی کل مرة منهکا ومفیدا أن الشاکي غادر الداخلیة قبله ولم یلتقیا إلا سنة 2012 .وقد قررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لاحق لها أثر الجلسة استجابة لطلبات المتضررين الذين طلب البعض منهم التاخير لانابة محامي شانهم شان بعض المتهمين ..