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الصافي سعيد :عرض علي منصب رئاسة الحكومة، الشيخ راشد الغنوشي كان متحمسّا و لكن...

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر الاعلامي سمير الوافي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك تضمنت ملخصا لأهم تصريحات ضيفه في برنامج وحش الشاشة، الكاتب الصحفي و النائب الصافي سعيد الذي أفاد بأنه قد عرض عليه منصب رئاسة الحكومة مضيفا أن الشيخ راشد الغنوشي كان متحمسا لذلك لكنه لا يقرر وحده حسب تعبير السعيد و هذا نص التدوينة كاملة:


بعض تصريحات النائب الصافي سعيد في وحش الشاشة غدا :


- عُرض علي منصب رئيس حكومة...لكن يريدون رئيس حكومة يتحكمون فيه...!
- مجلس النواب صدمتني حالته المزرية...قيمته التاريخية شلكوها...حتى التوالاتات مثل التي في المقاهي الشعبية...إنه لا يليق بهيبة الدولة...!
- سبعون في المائة من النواب يتركون هموم الشعب خارج المجلس...ينسون الشعب...!
- انا خائف على الرئيس قيس سعيد !
- أي وزير يأتي للمجلس حاملا جنسية أجنبية سوف أطرده من هناك...!
- الشيخ راشد الغنوشي كان أكثر المتحمسين لي كرئيس حكومة...لكنه لا يقرر وحده...!
- قلت للغنوشي أي فشل قادم سيقتحم الناس بيوتكم في ثورة تقتلع حتى رخام قصوركم...!
- أرفض منصب وزير ثقافة لأنني أرفض أن أشتغل متعهد حفلات...!






  
  
     
  
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