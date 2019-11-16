الصافي سعيد :عرض علي منصب رئاسة الحكومة، الشيخ راشد الغنوشي كان متحمسّا و لكن...

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر الاعلامي سمير الوافي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك تضمنت ملخصا لأهم تصريحات ضيفه في برنامج وحش الشاشة، الكاتب الصحفي و النائب الصافي سعيد الذي أفاد بأنه قد عرض عليه منصب رئاسة الحكومة مضيفا أن الشيخ راشد الغنوشي كان متحمسا لذلك لكنه لا يقرر وحده حسب تعبير السعيد و هذا نص التدوينة كاملة:
بعض تصريحات النائب الصافي سعيد في وحش الشاشة غدا :
بعض تصريحات النائب الصافي سعيد في وحش الشاشة غدا :
- عُرض علي منصب رئيس حكومة...لكن يريدون رئيس حكومة يتحكمون فيه...!
- مجلس النواب صدمتني حالته المزرية...قيمته التاريخية شلكوها...حتى التوالاتات مثل التي في المقاهي الشعبية...إنه لا يليق بهيبة الدولة...!
- سبعون في المائة من النواب يتركون هموم الشعب خارج المجلس...ينسون الشعب...!
- انا خائف على الرئيس قيس سعيد !
- أي وزير يأتي للمجلس حاملا جنسية أجنبية سوف أطرده من هناك...!
- الشيخ راشد الغنوشي كان أكثر المتحمسين لي كرئيس حكومة...لكنه لا يقرر وحده...!
- قلت للغنوشي أي فشل قادم سيقتحم الناس بيوتكم في ثورة تقتلع حتى رخام قصوركم...!
- أرفض منصب وزير ثقافة لأنني أرفض أن أشتغل متعهد حفلات...!
En continu
- 08:52 هذا الرئيس جاء في وقته !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:12
|14:50
|12:11
|06:58
|05:28
|
17°
|16°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|16°-13
|17°-10
|18°-10
|15°-11
|17°-9
Follow @babnet_Tunisie
(110 165) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(107 984) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 882) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 970) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 341) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 924) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 666) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 591) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 603) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 941) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 876) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 163) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 455) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 655) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 184) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 412) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 647) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 540) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 020) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 656) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:lechef ( )
Sur: شوقي الطبيب: نأمل أن تكون أوكد أولويات الحكومة الجديدة اقرار سياسة جزائية قائمة على مكافحة الفساد