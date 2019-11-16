الصافي سعيد :عرض علي منصب رئاسة الحكومة، الشيخ راشد الغنوشي كان متحمسّا و لكن...

Samedi 16 Novembre 2019



باب نات

بعض تصريحات النائب الصافي سعيد في وحش الشاشة غدا :





- عُرض علي منصب رئيس حكومة...لكن يريدون رئيس حكومة يتحكمون فيه...!

- مجلس النواب صدمتني حالته المزرية...قيمته التاريخية شلكوها...حتى التوالاتات مثل التي في المقاهي الشعبية...إنه لا يليق بهيبة الدولة...!

- سبعون في المائة من النواب يتركون هموم الشعب خارج المجلس...ينسون الشعب...!

- انا خائف على الرئيس قيس سعيد !

- أي وزير يأتي للمجلس حاملا جنسية أجنبية سوف أطرده من هناك...!

- الشيخ راشد الغنوشي كان أكثر المتحمسين لي كرئيس حكومة...لكنه لا يقرر وحده...!

- قلت للغنوشي أي فشل قادم سيقتحم الناس بيوتكم في ثورة تقتلع حتى رخام قصوركم...!

- أرفض منصب وزير ثقافة لأنني أرفض أن أشتغل متعهد حفلات...!

- نشر الاعلامي سمير الوافي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك تضمنت ملخصا لأهم تصريحات ضيفه في برنامج وحش الشاشة، الكاتب الصحفي و النائب الصافي سعيد الذي أفاد بأنه قد عرض عليه منصب رئاسة الحكومة مضيفا أن الشيخ راشد الغنوشي كان متحمسا لذلك لكنه لا يقرر وحده حسب تعبير السعيد و هذا نص التدوينة كاملة: