ملتقى أولوموك لبارا ألعاب القوى: فضية لسمية البوسعيدي وبرونزية لروعة التليلي في افتتاح المشاركة التونسية

استهل المنتخب التونسي مشاركته فيبإحراز، فضية وبرونزية، خلال منافسات اليوم الأول من التظاهرة التي انطلقت اليوم الخميس وتتواصل على مدى ثلاثة أيام.ونالتالميدالية الفضية في سباق(الفئات)، بعدما أنهت السباق في توقيت. وعادت الميدالية الذهبية إلى التشيكية(فئة T20) بتوقيت، فيما أحرزت الأمريكية(فئة T36) الميدالية البرونزية.ومن جهتها، أحرزتالميدالية البرونزية في مسابقة(الفئتان) بعد أن جمعتوفازت الأوزبكيةبالميدالية الذهبية بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي لفئةبتحقيقها، فيما آلت الميدالية الفضية إلى الإماراتيةالتي سجلتوتشارك تونس في هذا الملتقى، الذي يندرج ضمن مراحل، بأربع رياضيات هن:، و، و، و، تحت إشراف المدربين الوطنيين