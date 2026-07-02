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ملتقى أولوموك لبارا ألعاب القوى: فضية لسمية البوسعيدي وبرونزية لروعة التليلي في افتتاح المشاركة التونسية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 12:21 قراءة: 0 د, 46 ث
      
استهل المنتخب التونسي مشاركته في ملتقى أولوموك التشيكي لبارا ألعاب القوى للسيدات بإحراز ميداليتين، فضية وبرونزية، خلال منافسات اليوم الأول من التظاهرة التي انطلقت اليوم الخميس وتتواصل على مدى ثلاثة أيام.

ونالت سمية البوسعيدي الميدالية الفضية في سباق 800 متر (الفئات T12 وT20 وT36)، بعدما أنهت السباق في توقيت 2:24.17 دقيقة. وعادت الميدالية الذهبية إلى التشيكية بافلينا أبسولونوفا (فئة T20) بتوقيت 2:23.01 دقيقة، فيما أحرزت الأمريكية كريستينا بورباش (فئة T36) الميدالية البرونزية.


ومن جهتها، أحرزت روعة التليلي الميدالية البرونزية في مسابقة رمي القرص (الفئتان F40 وF41) بعد أن جمعت 89.50 نقطة.


وفازت الأوزبكية مدينا موختوروفا بالميدالية الذهبية بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي لفئة F40 بتحقيقها 102.06 نقطة، فيما آلت الميدالية الفضية إلى الإماراتية مريم الزيودي التي سجلت 94.08 نقطة.

وتشارك تونس في هذا الملتقى، الذي يندرج ضمن مراحل الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، بأربع رياضيات هن: سمية البوسعيدي، وروعة التليلي، ومروى براهمي، ورجاء الجبالي، تحت إشراف المدربين الوطنيين وجدي بليلي وعبد الباسط بوصلاح.
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