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محمد بوغلاب : 5 نوفمبر 2019 يوم حزين للإعلام في تونس آما الحبس كذّاب والحي يروّح

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - قال الأربعاء 6 نوفمبر 2019، الإعلامي محمد بوغلاب إن يوم أمس الثلاثاء الموافق ليوم استقالة الهاشمي نويرة من رئاسة تحرير جريدة الصحافة وإيقاف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري كان يوما حزينا من أيام الاعلام الحزينة في تونس.

وتحدّث بوغلاب في مداخلته باذاعة شمس أف أم عن علاقته بسامي الفهري قائلا إن صداقته تشرّفه" كما أشار إلى أن سامي الفهري كان يتوقّع ما حصل له.
وقال "سامي الفهري عندو ايامات متوجس يستنى في لطخة" ووجه له رسالة دعم ومساندة قائلا "الحبس كذاب وغدوة تروح لدارك".



وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية أذنت بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي مساء يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف السليطي أنه تم إيقاف الأشخاص المذكورين على ذمة الأبحاث من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 192206

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 12h 22m |           
إن شاء الله تلحق بيه من أجل التجلطيم على الشرفاء

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 12h 14m |           
دموع التمسيح

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 12h 07m |           
السيد هذا يستعمل في اذاعة مصادرة باش يضرب الحرب على الفاسدين وعلى القضاء....شكون خوّل له ذلك ومكّنه من عقد مع هذه الاذاعة،وعلى اي اساس؟هل هناك كذلك خرق للقانون من طرف المتصرفين في هذه الاذاعة؟على الوزارة المعنية المتابعة،أو،ان لم يكن ذلك،إحدى جمعيات المجتمع المدني



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