فرنسا تحظر دخول بن غفير أراضيها

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 15:07
      
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأراضي الفرنسية اعتبارا من اليوم.

وجاء هذا القرار على خلفية ما وصفه بارو بـ"أفعال غير مقبولة" قام بها بن غفير تجاه مواطنين فرنسيين وأوروبيين، كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي".

وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده لا توافق على نهج هذا الأسطول، معتبرا أنه "لا يُنتج أي تأثير مفيد ويُثقل كاهل الخدمات الدبلوماسية والقنصلية"، التي أشاد بمهنيتها وتفانيها. لكنه شدد على أن فرنسا "لا يمكنها أن تتسامح مع تهديد المواطنين الفرنسيين أو ترهيبهم أو التعامل معهم بوحشية"، خصوصاً عندما يصدر ذلك عن مسؤول عام.


وأشار بارو إلى أن هذه الأفعال لاقت إدانة من عدد كبير من الشخصيات الحكومية والسياسية الإسرائيلية، مؤكداً أنها تأتي بعد "قائمة طويلة من التصريحات والأفعال الصادمة، والتحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين".

ودعا الوزير الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير، على غرار ما فعلته إيطاليا.
